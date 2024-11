Amam, Davide Maimone è il nuovo direttore generale

Messina. L'annuncio del sindaco Basile: la nomina dopo le dimissioni del dg Donato

MESSINA – L’annuncio è del sindaco Federico Basile. L’ingegnere Davide Maimone è il nuovo direttore generale dell’Amam. Ecco le parole del primo cittadino: “In assemblea dei soci, alla presenza del presidente Paolo Alibrandi e dei consiglieri Francesca Martello, Salvatore Cosenza, e insieme al dg Salvo Puccio e all’assessore Nino Careri, è stato nominato l’ingegnere Maimone come nuovo direttore generale”.

Il terremoto all’Amam è iniziato, dopo un’estate difficile a causa della crisi idrica, con le dimissioni del direttore generale Donato, criticato poi dal precedente Consiglio d’amministrazione. Il 7 ottobre le dimissioni della presidente Loredana Bonasera e dei consiglieri Alessandra Franza e Adriano Grassi. Un caso politico in apparenza risolto nel segno della “revisione” voluta dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.

In realtà, non tutto è chiaro, davanti all’opinione pubblica, sulle ragioni delle dimissioni. Il vero nodo è capire se ci sarà una svolta in termini di organizzazione in una città che vive ancora disagi sul piano delle carenze idriche. Il tutto in attesa che si vedano gli effetti degli interventi in corso contro le perdite.

