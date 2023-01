Amam, i 90 milioni di crediti da recuperare e i cittadini in fila - Tempostretto

Diverse le segnalazioni dei lettori a causa di diffide per bollette già pagate o di pochi centesimi. Le precisazioni della presidente Bonasera

MESSINA – Dal mese di dicembre Tempostretto ha ricevuto numerose segnalazioni: nelle 75mila raccomandate dell’Amam, con l’obiettivo di recuperare 90 milioni di crediti, non sono mancati gli errori. Diffide per bollette già pagate o di pochi centesimi hanno esasperato alcuni cittadini, costretti a fare lunghe file negli uffici della partecipata. La maggioranza dei solleciti riguarda però fatture inevase.

Un preavviso di sospensione fornitura idrica per una bolletta già pagata

Un cittadino messinese invia un esposto all’autorità giudiziaria e scrive alle istituzioni per aver ricevuto “una vecchia bolletta. Un preavviso di sospensione di fornitura idrica per fatture non scadute e già pagate”. Sottolinea il cittadino: “Con stupore ho scoperto che mi si contestava il mancato pagamento di una sola fattura di euro 28,71, che però aveva scadenza il 28/11/2022 e che era da me stato già effettuato entro la scadenza. Ma come è possibile? Mi domandavo: come può Amam mandarmi una simile lettera, intimandomi di pagare, e farmi perdere un giorno di ferie per ritirare la raccomandata per una bolletta non scaduta e pure già pagata?”.

Non riuscendo a comunicare al telefono, sostiene la persona autrice dell’esposto, e dopo aver inviato una Pec, si è recato nella sede dell’azienda, presa d’assalto in questo periodo. Constatato che si trattava di un errore, “con 4 ore di fila per parlare con un operatore”, il cittadino ha presentato una denuncia all’autorità giudiziaria e scitto alle istituzioni. Al di là dei presunti abusi, i temi veri sono gli errori del sistema informatico, “nel passaggio da un vecchio software a un nuovo e più efficiente sistema”, precisa la presidente di Amam Loredana Bonasera, e la rabbia dei cittadini che vorrebbero un sistema idrico che funzioni a dovere.

Fin quando il servizio non sarà h24 in tutta la città qualsiasi errore del sistema informatico non sarà tollerato

In questo caso, la rabbia sarebbe minore se l’acqua arrivasse in città in modo proporzionato. Ma per giungere all’obiettivo dell’acqua 24 ore su 24 si dovrà attendere la realizzazione di importanti progetti, da completare entro il 2026, per 110 milioni di euro. Non a caso il cittadino in questione scrive che “la metà dei messinesi è costretta a usare i serbatoi perché l’erogazione è di poche ore al giorno (salvo eventuali guasti che sono frequenti) e la rete fognaria è fatiscente”.

Bonasera: “Inviate raccomandate per mancati pagamenti sopra i 10 euro, il messaggio è chiaro: tutti devono pagare l’acqua”

Martedì 10 gennaio, proprio su questo argomento, la presidente dell’Amam Bonasera e il sindaco Federico Basile risponderanno alle domande dei giornalisti. Nel frattempo, così si è espressa a Tempostretto la presidente: “Sono state inviate tutte le raccomandate per mancati pagamenti sopra i 10 euro. E per quanto riguarda chi aveva già pagato, ma ha ricevuto la comunicazione con invito al pagamento, ci scusiamo per l’errore: siamo comunque in una fase sperimentale e non accadrà più in futuro. In generale c’è un grande afflusso in questo periodo e stiamo cercando di potenziare quest’aspetto, migliorando il servizio all’utenza. L’acqua si deve pagare e dobbiamo recuperare dai cittadini morosi 90 milioni di euro”.

Ma esiste la possibilità di una prescrizione? “Se dal 2005 ci sono stati atti interruttivi della prescrizione, i debiti non possono essere prescritti; negli altri casi la si può richiedere e l’invito è a recarsi nei nostri uffici. Abbiamo pure recuperato quasi seimila utenze ancora intestate a persone morte, dato che non era stata fatta la voltura”, ricorda Loredana Bonasera.

Loredana-Bonasera

Sessantamila utenze domestiche con un debito di 44 milioni

Per quanto riguarda i morosi, sono circa 60mila le utenze domestiche, con un debito di circa 44 milioni. Risultano circa tremila le utenze plurime con un debito intorno ai 30 milioni e quelle commerciali hanno un debito sui 9 milioni.

Si possono regolarizzare le posizioni entro il 23 febbraio

L’azienda ha prorogato al 28 febbraio 2023 il termine entro il quale gli utenti potranno regolarizzare le posizioni oggetto di diffida. La priorità, in questa fase, è contrastare la morosità altissima che pesa sui bilanci aziendali.

Articoli correlati