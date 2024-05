Fiat nunc pax, il messaggio di pace del professore palermitano Bartolomeo Cosenza si fa musica

Un evento celebra la musica e la speranza nel cuore dell'Armenia

PALERMO – Nella solenne cornice della sala da concerto “Babajanyan and Friends” del Collegio statale di musica e pedagogia di Yerevan, la capitale dell’Armenia, si è tenuto un evento organizzato e curato con maestria da Armenuhi Babloyan, insegnante di musicologia presso il Babajanyan Music and Pedagogical College, dedicato interamente al maestro compositore palermitano Bartolomeo Cosenza, alle sue composizioni (sperimentali e non) eseguite in tutto il mondo, al suo innovativo metodo di insegnamento della musica, ma soprattutto, al suo nuovo brano “Fiat nunc pax”.

Il brano, eseguito in prima assoluta dai giovani coristi e musicisti armeni, è un inno di speranza e di cambiamento. La frase latina “Fiat nunc pax”, che significa “Che ora sia pace”, sottolinea l’urgenza e la necessità di un cambiamento positivo, un messaggio di speranza e di desiderio per un futuro migliore, dove l’armonia e la solidarietà prevalgono sul conflitto e sull’odio.

Le parole del maestro Cosenza che introducono il brano sono un richiamo alla bellezza della vita e alla necessità di proteggerla: “Un cielo pieno di aquiloni è più bello di un cielo pieno di aerei e missili. Sentire i bambini ridere e giocare è più bello di sentire il lamento delle madri e dei padri che hanno perso i propri figli in guerra. Il suono del vento tra gli alberi è più dolce del rombo dei carri armati che attraversano la terra. Guardare il tramonto dipingere il cielo con mille e più sfumature è più bello che osservare il bagliore dei bombardamenti che oscurano l’orizzonte”.

In un mondo, oggi più che mai, segnato da conflitti e divisioni e sull’orlo del baratro, “Fiat Nunc Pax” rappresenta una luce di speranza. Un invito a tutti gli esseri umani a unirsi nella ricerca della pace e dell’armonia. La collaborazione con i giovani musicisti e coristi armeni, diretti da Kameliya Martirosyan, promette di lasciare un segno indelebile nel panorama internazionale della musica, come testimoniato dai complimenti e dagli elogi senza fine del pubblico presente.

“Fiat nunc pax” è solo l’inizio di un viaggio musicale che porterà il messaggio di pace e di amore in ogni angolo del mondo. Dunque: Viva la pace! Viva l’amore! Viva la vita!

L’elenco completo dei promettenti artisti che hanno reso possibile questo meraviglioso evento è il seguente. Coro: Alberto Hambardzumyan, Ani Muradyan, Sona Vardanyan, Valery Mkrtchyan, Angela Mikayelyan, Petik Navasardyan, Samvel Badalyan, Mane Abrahamyan, Lusine Nazaryan, Amaryan Lia, Svetlana Poghosyan, Zhanna Hakobyan, Milena Karapetyan, Anna Apresyan, Elena Arakelyan, Hrachuhi Harutyunyan, Samvel Badalyan, Sofi Papyan, Anna Novikova. Soprano: Liana Mkrtchyan; Flauti: Anna Khudadian, Astghik Karapetyan; Pianoforte: Hayk Astvatatryan; Violoncelli: Lilit Khahunts, Samvel Gulumyan