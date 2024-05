Per la Junior Sport Lab Women U19 esordio nazionale a Lecce

L'altra formazione della Junior Sport Lab, impegnata alla fasi nazionali, l'U15 di Futsal sfida Segato

BROLO – I ragazzi del futsal scambieranno due volte il “testimone”, esattamente a 24 ore di distanza, con la squadra femminile di calcio in un’appassionante staffetta nazionale con protagonista la Junior Sport Lab. Dopo l’esordio dell’Under 15 maschile di calcio a 5 in Campania, dove ha difeso onorevolmente i colori siciliani, la Junior Sport Lab Women Under 19 allenata da Marco Palmeri, che ha vinto il titolo regionale della categoria, debutterà sabato 18 maggio, allo stadio “La Torre” di Castrignano de’ Greci (fischio d’inizio alle ore 16), contro il Lecce, club che milita in serie C; l’1 giugno è fissata la gara di ritorno al Comunale di Brolo.

“Siamo orgogliose di poter rappresentare la Sicilia oltre lo Stretto – ha dichiarato, in settimana, il portiere Sonia Scaffidi -. Dopo i sacrifici fatti ed il lavoro portato avanti per un anno intero, rappresenta un traguardo importante, proprio perché ce lo siamo meritate. Dodici mesi fa, conquistammo contro il Lecce uno storico pareggio al termine di una bella partita. In quell’occasione, riuscimmo a tenere testa ad una grande avversaria. Questa sarà un’altra partita, loro hanno diverse atlete che militano in C, ma ciò non credo influenzerà la nostra prestazione. Puntiamo a giocarci le possibilità che abbiamo senza inutili timori reverenziali”.

L’impegno dell’U15 di futsal

Domenica 19 tornerà in campo la Junior Sport Lab Under di calcio a 5 di mister Matteo Aquilia, che se la vedrà, sul parquet del Palasport “Attinà” di Motta San Giovanni a Reggio Calabria, con i campioni d’Italia della Segato. Il terzo incontro del quadrangolare è in programma il 26 maggio a Sinagra, dove sarà ospite il Bernalda. “E’ emozionante confrontarsi in ambito nazionale – racconta il calcettista neroverde Samuele Bonfiglio -. Ci attende un impegno difficile in Calabria contro una rivale blasonata, dovremo approcciare il match la necessaria convinzione, bissando quanto di buono fatto nella prima sfida e riducendo gli errori commessi”.