Femminicidio, l’autrice di “Sentimi” Tea Ranno dialoga con gli studenti

Una mattinata di riflessione e musica al Palazzo della Cultura di S. Teresa di Riva

S. TERESA – Al Palazzo della Cultura (ex Villa Ragno) di Santa Teresa di Riva si è tenuto un evento di grande rilevanza culturale organizzato dal Liceo Scientifico “Caminiti-Trimarchi”, diretto da Manuela Raneri. L’incontro ha visto la partecipazione di Tea Ranno, autrice del libro “Sentimi”, e ha coinvolto numerose classi dell’istituto: II A, III A, IV A, V A, II B, IV C, II D, V D. Questa importante iniziativa del Progetto lettura è stata coordinata dalla referente del progetto, la professoressa Mariagrazia Santoro, insieme alle docenti Stefania Bucalo, Gaetana Sciarrone, Irma Morabito, Antonella Foti, e altri docenti in servizio nella giornata.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con una scrittrice dalle radicate origini siciliane, originaria del siracusano e residente a Roma, il cui percorso letterario e personale riecheggia illustri precedenti della letteratura italiana come Verga, Pirandello, Sciascia e Camilleri. Il libro “Sentimi” di Tea Ranno, che affronta con sfaccettature letterarie, sociologiche e antropologiche il drammatico tema del femminicidio, è stato al centro del dibattito.

I ragazzi, protagonisti dell’evento, hanno letto con attenzione e interpretato criticamente le pagine del libro, dando vita a momenti di intenso confronto culturale. Le domande poste dagli alunni sono state numerose, dimostrando un profondo coinvolgimento e un’approfondita lettura del testo. La mattinata è stata ulteriormente arricchita dagli interventi musicali di Martina Calì al flauto traverso e Benedetto Palella alla chitarra classica. I due giovani musicisti hanno eseguito, dopo attenta revisione e adattamenti, alcuni pezzi di Astor Piazzolla, ispirati dagli echi e dalle citazioni presenti nel libro di Ranno. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di crescita e confronto culturale per tutti i partecipanti, riaffermando il valore della letteratura e della musica come strumenti di riflessione e dialogo sociale.