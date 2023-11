Amam: "L'acqua arriverà nel pomeriggio o in nottata nelle zone non servite" - Tempostretto

Ecco dove e quando. La società: "In distribuzione in gran parte di Messina. Lunedì l'erogazione sarà regolare in tutto il territorio"

MESSINA – “Nelle zone non ancora servite dalla rete idrica, l’acqua arriverà nel pomeriggio di oggi o in nottata. A Camaro arriverà nel tardo pomeriggio di oggi, nelle zone di Annunziata Alta e Bassa e le Masse in nottata, mentre lungo la Panoramica (da viale dei tigli a Rialto Azzurro) nel pomeriggio”. Lo comunica Amam. Dopo i lavori dell’acquedotto Fiumefreddo e lo stop idrico programmato, l’acqua è in distribuzione in gran parte della città e villaggi.

Continua la società: “Procede gradualmente, per zone, la distribuzione idrica attraverso la rete, così come preannunciato, dopo il fermo di alimentazione da Piedimonte, durato oltre 24 ore, per consentire i lavori progettuali di efficientamento della condotta che da Fiumefreddo porta l’acqua al serbatoio Montesanto e dunque alla rete cittadina. Questa mattina risultano in distribuzione la gran parte delle zone cittadine e dei villaggi. Le altre saranno raggiunte nel corso della giornata e in nottata, sino alla totale e regolare copertura del servizio di erogazione idrica in rete, previsto per domani”.

Intanto, il Coc (Centro operativo comunale) è l’unico organismo a cui la popolazione deve rivolgersi per evidenziare ogni criticità, contattandolo al numero telefonico 090-22866

Evidenzia l’Amam: “Il Centro sta assicurando il supporto ai cittadini che abbiano esigenza di forniture di acqua e non siano in grado di poter attingere dai punti fissi già previsti e che resteranno fermi in tutto il territorio cittadino, sino a totale regolarizzazione del servizio attraverso la rete idrica”.

Punti fissi delle autobotti :

Piazza CASTANEA

Piazzetta SAN MICHELE

GANZIRRI (presso ex Fanalino)

Annunziata presso rifornimento Esso

Piazza Granatari

Piazza Fazio, Camaro

Rubinetti fissi nei 4 punti di:

Via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

VIALE EUROPA, Pressi Ospedale Piemonte;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari

SEDE DI AMAM, in viale Giostra – Ritiro.

