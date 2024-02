Amam, l’allerta acqua è rientrata: risolto il problema causato dal maltempo a Fiumefreddo

L'azienda ha assicurato: "La distribuzione dell'acqua è in via di normalizzazione in tutta la città"

MESSINA – Con una breve nota diffusa sui suoi canali social, l’Amam ha di fatto chiuso l’allerta scattata nella notte per un guasto avvenuto a Fiumefreddo, che ha rischiato di causare disagi ai villaggi della zona nord di Messina e ad alcune zone del centro città. L’azienda ha spiegato: “Si comunica che il problema della scorsa notte causato dal maltempo nella località di Fiumefreddo è rientrato, pertanto, la distribuzione dell’acqua è in via di normalizzazione in tutta la città”. E ancora: “Ringraziandovi per la comprensione, ricordiamo che il numero unico di AMAM SpA è attivo h24 per garantire supporto e assistenza alla cittadinanza: 090 3687711”.

Venerdì in prefettura l’incontro sul problema siccità

Nel frattempo, è stata indetta per venerdì prossimo, in prefettura, un confronto fra i sindaci dei 108 Comuni e la Protezione civile regionale e provinciale per fronteggiare il problema siccità. Ha sottolineato il sindaco a Tempostretto: “Se manca l’acqua c’è poco da fare. E, da sindaco metropolitano, devo stare attento in un’ottica generale di programmazione. Non a caso la Protezione civile regionale ha chiesto un monitoraggio sull’apporto idrico in Sicilia. E la prefetta Di Stani ha offerto massimo sostegno all’iniziativa”.

Ha aggiunto Federico Basile: “In più, ci sono eventi esterni che possono incidere. In agosto, ad esempio, gli incendi hanno spaccato i cavi elettrici e in quel periodo, al sessanta per cento, il problema idrico è derivato da questo. E questo mese c’è stato un black out a causa di un danno a un cavo a Fiumefreddo. Poi, noi come cittadini, dobbiamo stare attenti a non sprecare l’acqua. E non è una banalità. Tuttavia, da amministratore, devo sollevare il problema prima di ritrovarci in piena crisi”.