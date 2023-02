Amando Volley cede al tiebreak in trasferta a Pomezia - Tempostretto

Rincorre l'Amando Volley che perde e torna da Pomezia aggiungendo un solo punto alla sua classifica

POMEZIA – La prima partita dopo l’addio di coach Jimenez è una sconfitta, seppur al tiebreak che quindi frutta un punto. Le santateresine in trasferta a Pomezia hanno sempre rincorso perdendo primo e terzo parziale, al tiebreak poi non sono riuscite a invertire la tendenza e dopo un iniziale equilibrio (3-3) il set decisivo è andato via via contrassegnandosi di rosso-azzurro sotto i colpi di una indiavolata Frasca, mattatrice del set, conclusosi con un inequivocabile 15-6.

L’Amando Volley torna quindi da Pomezia con un punto. Casal de’ Pazzi scavalca le joniche in classifica. La capolista Arzano ora dista cinque lunghezze. Tutto sommato buona gara dell’Amando Volley in terra laziale. Il risultato finale: 25-22 20-25 25-16 26-28 15-6.

Prestipino, alla sua prima da coach titolare dell’equipe santateresina, inizia la gara con la consueta formazione di partenza con Bertiglia opposta a Courroux, Nielsen e Giacomel di banda, Murri e Cecchini al centro e Galuppi libero. Dal canto suo il coach romano schiera Oggioni in palleggio, Frasca opposta, Liguori e Bigioni laterali, Viglietti e Corvesi al centro, Lanzi libero.

Pomezia – Amando Volley 3-2

Prima frazione molto equilibrata. Murri firma il 18-18 riacciuffando la parità persa dopo l’8-8 al culmine di un lento ma costante recupero che consentiva alle sue di rimontare ben 5 punti di svantaggio nel frattempo accumulatisi (15-10). Sul 23-22, prima la Grossi, nel frattempo subentrata, e poi un muro vincente su un attacco della Bertiglia fissavano sul 25-22 il risultato del primo set a favore delle pometine.

Reazione d’orgoglio delle santateresine nel secondo set. Prova di fuga sul 9-14 (primo tempo della Cecchini) ma le locali recuperano sotto i colpi della Corvese, molto cercata dalle compagne memori della sua bella prestazione nella gara d’andata. L’equilibrio regna fino al 19-19, poi l’allungo decisivo sul servizio della Nielsen (suo anche un ace) con Chiara Cecchini in grande spolvero; la milanese firma il punto decisivo (20-25) con una fast da applausi.

L’equilibrio del terzo set dura fino al 14-13 (attacco fuori della Bigioni), poi è un monologo delle locali che si portano sul 20-13 (Gervasi murata), vantaggio che va via via crescendo e punteggio del set che si attesta sul 25-16 grazie a un muro vincente della centrale Viglietti.

Avvio del quarto set sulla falsariga dei precedenti all’insegna dell’equilibrio. Primi considerevoli vantaggi esterni sull’11-14 (mani fuori della Giacomel) e sul 13-16 (attacco a lato della Bigioni). Tre punti di vantaggio mantenuti anche subito dopo il secondo time-out chiamato da Prestipino (18-21, su diagonale della Bertiglia mal controllata dalla difesa). La parità raggiunta dalle locali sul 21-21 provoca brutti pensieri in casa bianco-celeste, parità che persisterà fino al 26-26 (2 match ball annullati dalle santateresine e 1 set ball annullato dalle romane) finché, prima la Cecchini e subito dopo la Bertiglia siglano i due punti conclusivi che portano le squadre al quinto set.

Quinto set che, come riferito in premessa, ben presto si rivela a senso unico per le locali. Prestipino in corso di gara si affida anche alle prestazioni di Amaturo e Gevasi mentre il coach romano ricorre talvolta alla Mordecchi, sfruttando la sua abilità al servizio, alla Palermo e alla Grossi.

