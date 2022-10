Amando Volley inizia il campionato di B1 femminile a Castellana Grotte - Tempostretto

In B2 femminile nel fine settimana impegnate la Stefanese in casa e la Saracena in trasferta

SANTA TERESA DI RIVA – Prende il via da Castellana Grotte il campionato di Volley femminile girone E, stagione 2022-23, per la Farmacia Schultze Santa Teresa di Riva. L’Amando Volley disputerà il campionato di serie B1 femminile che prenderà il via domani, sabato 8 ottobre.

Al via anche la B2 femminile dove sono presenti due squadre della provincia di Messina: la Stefanese di Santo Stefano di Camastra e la Saracena Volley di Brolo. Le due squadre militano nel girone M e sfideranno rispettivamente il Planet Volley Pedara, in casa domenica, e il Cus Catania, in trasferta sabato.

Amando Volley parte da Castellana Grotte

Difficile fare pronostici in avvio di campionato: sarà una gara da non sottovalutare, con avversari che vorranno iniziare bene il torneo davanti al loro pubblico e pertanto occorre tenere alta la concentrazione dall’inizio alla fine. Mister Jimenez avrà a disposizione tutte le sue giocatrici, che si sono diligentemente allenate per un mese e mezzo e che hanno affrontato numerosi test amichevoli tutti con profitto, anche contro avversari di categoria superiore. Il sestetto di partenza che il tecnico di Tenerife ha provato con più frequenza è quello composto da Courroux in palleggio opposta a Benedetta Bertiglia (da questa stagione capitana della squadra), Cecchini e Murri al centro, Giacomel e Nielsen laterali e Galuppi libero, e non dovrebbe discostarsi da quello iniziale in terra pugliese.

A completare l’organico che lo staff dirigenziale ha messo a disposizione del tecnico anche l’altro libero Spitaleri, la centrale De Candia, la palleggiatrice Amaturo e le schiacciatrici Gervasi e Santoro. Le avversarie, allenate da Massimiliano Ciliberti, oltre a nomi noti quali la banda Francesca Soleti o l’altra compagna di reparto Jaqueline Kohler, vantano nel proprio roster anche una giovane siciliana ovvero Gaia Gulino, classe 2002, palleggiatrice, originaria di Bronte. Orario di inizio le 16.00. Arbitreranno l’incontro i salernitani Giuseppe Citro e Alberto Mancuso. Nello scorso campionato le santateresine espugnarono il Palagrotte con un perentorio 0-3.

