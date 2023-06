Amando Volley, ufficiale il ritorno della centrale Silvia Bilardi - Tempostretto

Dopo aver indossato la casacca dell'Amando nella stagione 2021/2022, la centrale Silvia Bilardi torna a Santa Teresa: "Progetto entusiasmante"

SANTA TERESA DI RIVA – Continua la campagna di rafforzamento dell’Amando Volley in vista della prossima stagione di serie B1 femminile di pallavolo. Alla conferma di coach Alessandro Prestipino e del capitano Benny Bertiglia, si aggiunge un altro gradito ritorno, dopo quello di Geraldina Quiligotti dei giorni scorsi; si tratta della centrale Silvia Bilardi, 180 cm, classe ’89, l’ultima stagione a Zafferana dove ha conquistato il salto di categoria in B1.

Nativa di Reggio Calabria, Silvia si forma pallavolisticamente nel Gallico, con cui vince il titoli regionali di categoria Under 15, 16 e 18. Aggregata molto presto alla prima squadra, con la Cav conquista prima la Coppa Calabria, nel 2011, e la stagione successiva la promozione in B2. A seguire, la prima esperienza lontano da casa a Castelvetrano, quindi tre stagioni da protagonista con il Santa Teresa Volley, con cui conquista la serie A2; successivamente le stagioni con la Kondor Catania e l’Akademia S.Anna. Nel 2021 il ritorno a Santa Teresa, questa volta con la maglia dell’Amando, prima dell’ultimo anno appena concluso a Zafferana culminato con la vittoria del torneo di B2.

Silvia Bilardi: “Ringrazio la società e il ds Prestipino”

Per Silvia si tratta di un ritorno a casa: “Non vedo l’ora di indossare nuovamente i colori dell’Amando e di tornare a giocare insieme a Bertiglia e Quiligotti. Ringrazio la società ed il ds Prestipino per la fiducia nei miei confronti. Il nuovo progetto è entusiasmante e sono felice di farne parte”. Un pensiero anche per i supporters degli Eagles: “Ci vediamo presto al palazzetto”.

Il dg Fabio Coco: “Silvia una certezza”

Sul nuovo innesto di Amando è intervenuto anche il dg Fabio Coco: “Silvia Bilardi è un graditissimo ritorno a Santa Teresa. Atleta dalla grande affidabilità, una certezza come centrale. Dopo la partenza di Chiara Cecchini (su di lei la Kondor Catania che sarà ai nastri di partenza della prossima serie B1) e Barbara Murri siamo ritornati sul mercato. Zafferana aveva chiuso, Silvia era libera e non abbiamo avuto dubbi. Ha giocato parecchi anni con noi; è una certezza, una di casa. Il pensiero è andato subito a lei; una volta contattata, abbiamo subito chiuso”. Con le partenze sia della Murri che della Cecchini, obbligatorio tornare sul mercato alla ricerca di un’altra centrale da affiancare alla Bilardi: “Si, certo. A breve annunceremo anche la seconda centrale”.

