Amata: “Con Rizzo presidente la valorizzazione dei porti dello Stretto”

giovedì 23 Ottobre 2025 - 22:05

L'assessora regionale si congratula con l'avvocato meessinese per la nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Ciccio Rizzo per la nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. Questa designazione rappresenta un importante riconoscimento delle sue competenze e professionalità e conferma la fiducia nelle sue capacità di guida e nella visione di sviluppo del sistema portuale. Dopo il breve ma significativo periodo in cui ha svolto il ruolo di commissario straordinario, il nuovo incarico consente di proseguire e consolidare un percorso di valorizzazione dei porti dello Stretto, realtà strategica per la mobilità, la logistica e la crescita economica della nostra Regione”. Così in una nota l’assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata.

“Sono certa che, con equilibrio e spirito di collaborazione istituzionale, saprà continuare a operare nell’interesse del territorio e della comunità portuale.Formulo i migliori auguri di buon lavoro per un mandato ricco di risultati e soddisfazioni”, conclude l’assessora.

