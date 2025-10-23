E’ ufficiale: Ciccio Rizzo è presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto

Ratifica finale dopo il sì di Sicilia e Calabria alla nomina del legale eoliano, animatore dei giovani della destra più vicina alla Meloni

Messina – C’è la nomina ufficiale: il vice presidente del Consiglio e il Ministro ai Trasporti Matteo Salvini hanno ratificato la nomina di Francesco Rizzo alla presidenza dell’Autorità portuale dello Stretto.

La proposta risale alla scorsa primavera. Il ministero delle Infrastrutture aveva trasmesso ai governatori di Calabria e Sicilia, rispettivamente Roberto Occhiuto e Renato Schifani, la comunicazione formale di intesa relativa alla proposta di nomina dell’avvocato Francesco Rizzo quale presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto (Adsp).

La ratifica oggi rappresenta il passaggio conclusivo del percorso di nomina, dopo il parere da parte delle due regioni e la trasmissione agli organi parlamentari competenti”.

Si apre una fase nuova quindi all’Autority per il legale, componente dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia.

Una lunga militanza a destra

Già consigliere comunale a Lipari e Messina e in passato componente del Cda del Vittorio Emanuele, oltre che più volte candidato alle Europee, l’avvocato Ciccio Rizzo, di Lipari, ha una lunga militanza nella destra: da Alleanza nazionale a Fratelli d’Italia. Nel 2022 era candidato al Senato, collegio Messina-Enna. Ed è solido, e di vecchia data, il sodalizio politico con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.