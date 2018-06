Francavilla, lavoratori Ato transitati alla ditta che gestirà servizio rifiuti

FRANCAVILLA. A comune di Francavilla di Sicilia, alla presenza del sindaco Vincenzo Pulizzi e del direttore della Srr Messina provincia, l'ingegnere Giuseppe Mondello, i titolari della ditta Icos che si è aggiudicata l'appalto per i servizi ambiente del comune di Francavilla e le organizzazioni sindacali (per la Uiltrasporti il segretario provinciale di categoria Giacomo Marzullo e per la Cgil il segretario provinciale di categoria Carmelo Pino) si è provveduto ad effettuare il passaggio, così come previsto dalla legge regionale 9 del 2010, dei sette lavoratori che erano a carico dell' Ato me 4 e che così dal primo luglio andranno a svolgere il servizio per la ditta Icos nel comune di Francavilla di Sicilia.



"È un atto molto importante - commenta Giacomo Marzullo della Uiltrasporti Messina - perché per quanto riguarda la Srr Messina Provincia è il primo passaggio che avviene per la categoria dei dipendenti operativi già inseriti nella pianta organica della Srr perché in precedenza si era provveduto solo al transito dei lavoratori inquadrati nell'area amministrativa Messina provincia. Sicuramente questa è una giornata che fa da spartiacque - continua la Uiltrasporti - in quanto sì inizia un ciclo nuovo molto importante sia per la cittadinanza sia per il lavoratori.



Per quanto riguarda la Srr Messina e provincia restano in carico dell' atoME4 ancora altri 15 lavoratori che effettueranno il transito appena vi sarà l'aggiudicazione della gara d'appalto definitiva che avverrà in prima commissione il 16 luglio prossimo.Come Uiltrasporti auspichiamo che entro l'anno tutti i lavoratori transitino alle srr e vengano poi trasferiti alla ditta aggiudicataria dando stabilità e serenità occupazionale e migliorando sicuramente quello che è il servizio reso alla cittadinanza.È importante - conclude la Uiltrasporti- sottolineare l'impegno da parte di tutte le forze sociali ed enti preposti affinché tutto il percorso avvenisse nel rispetto della legge 9 del 2010".