Ambulantato selvaggio. Sequestrato un camion, la frutta alle mense cittadine - Tempostretto

Operazione congiunta Polizia municipale e Guardia di finanza a Messina

MESSINA – Ambulantato selvaggio: più controlli in viale Europa, in via La Farina e nei pressi del mercato Zaera. Nella matttina di oggi, venerdì 28 ottobre, è avvenuto il sequestro giudiziario di un camion, sul viale Europa, per occupazione suolo senza autorizzazione e sequestro amministrativo di frutta e castagne. Frutta e castagne devolute alle mense cittadine. Si tratta di un servizio congiunto di Polizia municipale, con il comandante vicario Giovanni Giardina, e la Guardia di finanza.