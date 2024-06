Ambulanti abusivi lanciano la frutta contro i vigili, un ferito

L'aggressione alla polizia municipale è avvenuta stamattina all'Annunziata

MESSINA – Ambulantato selvaggio all’Annunziata. La polizia municipale, sezione Annona, ha fatto un controllo stamattina su ambulanti che vendevano frutta e verdura vicino la nuova villetta. Non avevano la licenza e occupavano abusivamente il suolo pubblico. Tutttavia, dopo essere stati fermati dai vigili, hanno reagito e hanno lanciato la frutta contro le auto degli stessi agenti, ferendone però uno al braccio. In quattro sono stati denunciati e due fermati. La denuncia è per resistenza e violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che occupazione di suolo abusivo. La merce è stata sequestrata.

Mette in evidenza il comandante Giovanni Giardina: “La nostra è un’azione quotidiana contro l’ambulantato selvaggio e non solo. C’è anche un problema di tracciabilità dei prodotti che vendono Ieri abbiamo denunciato un ambulante che impediva l’ingresso alle ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte, sul viale Europa. Si tratta di una lotta quotidiana”.

