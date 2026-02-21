Amministrative, Sciacca lancia Giorgianni con l’appoggio di Musolino?

La senatrice di Italia Viva ha pubblicato una foto con l'ingegnere e l'ex magistrato, possibile candidato sindaco di Rinascita Messina. Musolino si sfila dal centrosinistra?

MESSINA – Qualcosa si muove in vista delle amministrative a Messina. Sorpresa delle sorprese, la senatrice Dafne Musolino si mette in posa con Gaetano Sciacca e Angelo Giorgianni. “Per il bene della città, insieme, si può”: questa è la didascalia, mentre si stringono le mani a mo’ di accordo. “Rinascita Messina”, movimento civico di Sciacca, si è separato dall’alleanza con Marcello Scurria e la sua “Partecipazione”, dopo il via libera del centrodestra. E potrebbe candidare come sindaco l’ex magistrato, ed ex senatore e sottosegretario, Giorgianni. “Decideranno i tavoli civici”, sottolinea l’ingegnere Sciacca.

Questa fotografia cosa significa? Che Casa riformista, movimento di Italia Viva guidato da Musolino, si sfila dal tavolo del centrosinistra? Lunedì è in programma il nuovo incontro. I nomi che circolano sono quelli dei consiglieri del Pd Alessandro Russo (il favorito) e Antonella Russo. Avs, Alleanza Verdi Sinistra, ha proposto il sindacalista Paolo Todaro. In passato, si era parlato di un possibile ticket con la senatrice. Ma questa foto sembra scompaginare le carte. E pare tramontare l’idea che il partito renziano, guidato a Messina da Dafne Musolino, farà parte della coalizione di centrosinistra.

In ogni caso, c’è stata un’accelerazione. L’avvocato Marcello Scurria è stato scelto come candidato sindaco del centrodestra e sfiderà il dimissionario e ricandidato Federico Basile. Da parte sua il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, annuncerà le dieci liste e i sette presidenti delle Municipalità il 9 marzo.

A sua volta, Giorgianni si presenta sui social come anti poteri forti, incarnati da De Luca da una parte e Francantonio Genovese dall’altro, che sostiene Scurria.

