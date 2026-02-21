 Ex I-Hub, in attesa delle demolizioni l'area viene usata come parcheggio VIDEO

Silvia De Domenico

sabato 21 Febbraio 2026 - 13:15

Mercoledì 25 l'inizio dei lavori. "Entro giugno i silos scompariranno e poi sorgerà una terrazza panoramica"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ex I-Hub, in attesa delle demolizioni l’area viene usata come parcheggio. Diversi mezzi vengono lasciati in sosta all’interno della zona transennata. Accanto c’è poi lo spazio dedicato agli scuolabus di Messina Social City, che molto presto dovranno spostarsi in un’altra zona. “Quella è sempre stata un’area di parcheggio scuolabus provvisoria”, spiega il sindaco Federico Basile. “Abbiamo già individuato un altro posto in cui spostarli. Sempre in una zona centrale di Messina, probabilmente a Gravitelli”, conclude Basile.

Puccio: “L’avvio delle demolizioni mercoledì 25 febbraio”

L’avvio delle demolizioni è stato annunciato più volte, ma poi di fatto non sono mai partite. “Non sono ritardi ma tempi tecnici“, spiega il direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio. E assicura che in settimana, presumibilmente mercoledì 25 febbraio, i lavori inizieranno davvero. E continua: “I lavori inizieranno come da cronoprogramma, i ritardi sono dovuti ai tempi tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti che sono stati trovati all’interno. La firma del contratto è avvenuta il 18 febbraio e sono già in atto le fasi di organizzazione del cantiere”. Nel frattempo, precisa il direttore generale, che gli uffici non sono stati fermi e hanno portato avanti il progetto di rigenerazione urbana dell’area.

Il progetto di rigenerazione urbana

Le demolizioni degli ex silos e della Casa del Portuale ancora in piedi dovrebbero durare dai 3 a 4 mesi e concludersi entro giugno. Poi inizierà la fase di rigenerazione urbana dell’area di fronte al terminal degli aliscafi. Verranno infatti realizzati un parco suburbano attrezzato, un parcheggio e una terrazza panoramica con punto ristoro da cui poter godere di una vista unica sulla Madonnina e sulla Zona Falcata.

