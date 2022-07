Ancora incendi sulle colline messinesi, abitazioni lambite dalle fiamme VIDEO - Tempostretto

Vigili del Fuoco impegnati da questa mattina su due fronti

MESSINA – Bruciano ancora le colline messinesi. Altri due fronti, dopo quelli dei giorni scorsi, stanno impegnando da questa mattina uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco. Un incendio di vaste proporzioni è tutt’ora in corso tra la collina Noviziato Casazza e l’Ircss Neurolesi. Lambite alcune abitazioni. Per spegnere l’incendio sono stati effettuati numerosi getti d’acqua con l’ausilio di un elicottero. Un altro rogo è in corso a Santa Margherita (al quale si riferiscono le immagini).