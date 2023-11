"Angela Bottari: la passione politica e la lotta per i diritti di una donna libera" - Tempostretto

La cerimonia funebre a Palazzo Zanca per una figura storica del Pci e della sinistra. Tanti gli interventi, dal sindaco all'ex ministra Turco

MESSINA – Il finale intonando “Bella ciao”, dopo tanti interventi commossi e una grande partecipazione. Nell’atrio di Palazzo Zanca, tra familiari, compagni, amici, si è svolta la cerimonia funebre, dopo la camera ardente nell’aula consiliare, per ricordare Angela Bottari. “Una donna libera, una pioniera nel Pci nel campo dei diritti e della lotta al patriarcato”, è stato ricordato. La prima deputata messinese, con tre mandati parlamentari, segretaria regionale e figura storica del Partito comunista italiano e poi Pds, Ds e Partito democratico.

Tanti gli interventi, durante la cerimonia, e tutti ricchi di calore, esprimendo vicinanza al marito, l’ex deputato regionale Gioacchino Silvestro, ai figli e ai nipoti. A parlare sono stati il sindaco Federico Basile, la consigliera comunale del Pd Antonella Russo (“Maestra e amica”), l’ex deputato regionale Filippo Panarello (“valore umano e politico”) e il giornalista e scrittore Francesco Lepore, che ha ricordato i delitti di Giarre e Monte Caprino e le battaglie libertarie di Bottari contro le discriminazioni degli omosessuali. “E per la libertà di tutti”.

“Una comunista libertaria, attenta alla cultura e sempre legata al popolo”

“Una comunista libertaria, attenta all’associazionismo, alla cultura, e sempre legata al popolo” : questo emerge dalle descrizioni. La sua “collega deputata del Pci e amica” Romana Bianchi (“lei messinese, io lombarda, quante lotte comuni contro il patriarcato e per cambiare il partito”) non ha risparmiato dettagli sull’appassionato impegno femminista dentro il partito. E, ancora, l’ex ministra Livia Turco (“Servirebbero le tue parole e il tuo coraggio in questo momento di disumanità, con gli orrori delle guerre”), presidente della Fondazione “Nilde Iotti”, e il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, hanno raccontato altri pezzi significativi della sua storia. Nel caso di Livia Turco, è stato rievocato il lavoro comune partito dalla comune militanza a Botteghe Oscure. E, infine, gli affetti familiari, con il ricordo dei nipoti Vittorio e Alessandra.

Tante le personalità presenti: dall’ex presidente della Corte costituzionale ed ex rettore Gaetano Silvestri all’ex ministro Giuseppe Provenzano, un dirigente storico del Pci e Pds come Pietro Folena, l’ex presidente della Regione siciliana Angelo Capodicasa, il presidente dell’Assemblea provinciale del Pd Antonio Saitta, il sub commissario al Risanamento Marcello Scurria, Giuseppe Martino, presidente provinciale dell’Anpi, e molti altri.

In primo piano l’impegno di Angela Bottari come relatrice della legge 442, che nel 1981 ha portato all’abrogazione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore. Ma anche la legge 164 del 1982 che permise di cambiare sesso. Come ha evidenziato Romana Bianchi, “si è battuta senza compromessi per i diritti delle donne, degli omosessuali e dei trans uomo e donna”.

