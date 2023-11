"Bella ciao", il saluto ad Angela Bottari a Palazzo Zanca - Tempostretto

Messina. La cerimonia funebre, in onore della prima deputata messinese, è in programma oggi nell’atrio di palazzo Zanca

MESSINA – Addio ad Angela Bottari. Messina rende omaggio alla sua prima deputata. Uno dei saluti più sintetici e significativi è stato quello dell’avvocato Nicola Bozzo, segretario dei Ds e componente della direzione nazionale nel biennio 1999-2001: “Bella ciao”. Come dire, ci sarà tempo per riflettere sulla sua levatura e sulla sua figura; ora prevalga il silenzio e la commozione. La camera ardente, per il secondo giorno, è allestita stamattina, dalle 9 alle 13, nella sala del Consiglio comunale di Messina. La cerimonia funebre è in programma alle 11, nell’atrio di palazzo Zanca.

Esponente di spicco del Pci, poi Pds, Ds e Partito democratico, Angela Bottari è stata alla Camera dei deputati per tre mandati – dal 1979 al 1987 – con 122 progetti di legge presentati. In particolare, è stata la prima relatrice della legge 442 che nel 1981 ha portato all’abrogazione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore. Un filo comune, nelle sue battaglie politiche, è stata l’attenzione ai diritti delle donne e alla parità di genere.

