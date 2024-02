Angelina Mango vince Sanremo, Geolier secondo e lo aspetta il San Filippo

Si conclude la 74esima edizione e prevale la cantante con "La noia", Il rapper sarà a Messina

MESSINA – Con “La noia”, Angelina Mango vince la 74esima edizione di Sanremo. Secondo Geolier con la canzone “I p’ me tu p’ te”. E Messina aspetta il rapper di Secondigliano allo stadio San Filippo, o “Franco Scoglio”, il 15 giugno.

L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita) e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune di Messina.

RItornando alla vincitrice di Sanremo, figlia dei cantanti Pino Mango e Laura Valente, va ricordato che si era esibita lo scorso luglio, allo stadio “Scoglio”, come ospite all’interno del concerto di Tiziano Ferro.

Sanremo 2025

Quinta edizione per Amadeus, che ha condotto la serata finale affiancato da Fiorello. Il terzo posto è andato ad Annalisa con “Sinceramente”, il quarto a Ghali con “Casa mia”, il quinto a Irama con “Tu no”. Il voto conclusivo è frutto del televoto (34%), della sala stampa, tv e web (33%) e delle radio (33%).

A Loredana Bertè, con il brano “Pazza”, è stato assegnato il Premio della critica “Mia Martini”, sorella dell’artista. Alla stessa Angelina Mango il Premio della sala stampa “Lucio Dalla” e il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale, realizzata dalla cantante con Dardust e Madame. Il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo è invece andato a Fiorella Mannoia, e ai coautori Cheope e Carlo Di Francesco, per “Mariposa”.

I concerti del 2024 a Messina

In attesa di Marco Mengoni nel 2025, nel 2024, sarà un’estate particolarmente ricca di eventi per Messina allo stadio. Come abbiamo evidenziato, sabato 15 giugno toccherà a Geolier. Il 28 dello stesso mese è atteso Ultimo, mentre due giorni dopo, domenica 30, si esibirà Zucchero. E, ancora, i Negramaro, in programma mercoledì 3 luglio. E, infine, il 6 luglio Sfera Ebbasta e il 9 luglio Max Pezzali.

Ma, ancora prima, con due date 28 e 29 maggio, ci saranno i “Pinguini tattici nucleari” al Palarescifina.

Nella foto in evidenza la vincitrice, dalla sua pagina Fb. Nella foto all’interno, Geolier a Sanremo con Amadeus e il presidente della Regione Liguria Toti in occasione della discussa, con tanto di fischi del pubblico, premiazione nel giorno delle cover (dalla pagina Fb dell’artista). In quell’occasione Angelina, arrivata seconda, si è cimentata in una canzone del padre, “La rondine”, con un’interpretazione emozionante.

Articoli correlati