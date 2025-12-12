Seminario lunedì 15 dicembre nell'aula "Cannizzaro" dell'Università di Messina per ricordare la sua "molteplice personalità"

MESSINA – Lunedì 15 dicembre, alle ore 16.00, nell’Aula Cannizzaro (Rettorato dell’Università di

Messina) si svolgerà il seminario di studi “Angelo Sindoni. L’uomo, lo storico, l’intellettuale”.

Si legge nella presentazione: “L’incontro ha come obiettivo ricordare nelle sue molteplici sfaccettature la personalità di Angelo Sindoni, per trent’anni ordinario di Storia Moderna nell’Università degli Studi di Messina, dove ha insegnato nella Facoltà di Lettere e Filosofia, e poi nel Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne”.



Allievo di Alberto Monticone, giornalista e intellettuale, si è occupato soprattutto di storia sociale e

religiosa del Mezzogiorno d’Italia in età moderna e contemporanea.

Interverranno all’iniziativa i professori Giovanna Spatari (rettrice dell’Università degli Studi di Messina), Marco Centorrino (Vicedirettore del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne), Vincenzo Fera (Direttore

della IV Classe dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti), Salvatore Bottari (Presidente della

Società Messinese di Storia Patria – Direttore del Comitato Provinciale dell’Istituto per la Storia del

Risorgimento Italiano), Maria Grazia Sindoni (Università degli Studi di Messina), Vincenzo Naymo

(Università degli Studi di Messina), Marco Grassi, (Università LUMSA), Sergio Di Giacomo

(Associazione Culturale Antonello da Messina), Angelo Bianchi (Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano), Giuseppe Bottaro (Università degli Studi di Messina), Mirella Mafrici

(Università degli Studi di Salerno), Mario Tosti (Università degli Studi di Perugia), Daniele

Tranchida (Università degli Studi di Messina).