Frana a Portella. Minutoli: "La strada riaprirà lunedì sera a una sola corsia"

MESSINA - "Si è deciso di procedere ad un livellamento della frana attraverso i mezzi a nolo della Protezione Civile ed il successivo posizionamento delle opere provvisorie di contenimento della frana, previa realizzazione di un cordolo di sicurezza ai piedi della stessa frana. Gli interventi concordati inizieranno lunedì 24, a partire dalle ore 7, e si presume che si concluderanno nel corso della stessa giornata così da consentire la riapertura del traffico veicolare di una sola corsia da San Michele verso Portella”.

E' l'annuncio dell'assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, al termine del tavolo tecnico di oggi pomeriggio, per affrontare il problema della frana sulla strada San Michele - Portella Castanea, a 500 metri dal quadrivio di Portella.

"Il dipartimento Lavori Pubblici – conclude Minutoli – provvederà alla stesura di un progetto per l’intervento e una sistemazione definitiva, coinvolgendo eventuali proprietari privati delle aree adiacenti il corpo franoso". Ma, nel frattempo, c'era l'urgenza di riaprire la strada, in vista del presepe vivente di Castanea e per evitare lunghi giri agli abitanti di Castanea, Salice e Masse, che dovranno quindi pazientare fino a lunedì.