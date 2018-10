Via don Blasco. De Luca: "Approvata la valutazione ambientale. Via ai lavori"

MESSINA - Ad aprile sembrava tutto pronto per l'avvio dei lavori, poi la richiesta, da parte della Regione, di una nuova Valutazione d'impatto ambientale.

La storia della nuova via don Blasco è fatta di intoppi, ora dovrebbe essere risolto anche l'ultimo. L'annuncio è del sindaco Cateno De Luca. "La commissione regionale di Valutazione di Impatto Ambientale - dice - ha esitato positivamente la nostra istanza per via Don Blasco. Ora possiamo far iniziare i lavori all’impresa che attende da oltre sette mesi. Stiamo definendo le altre criticità connesse alla galleria ferroviaria ed ai viadotti ma intanto si può iniziare nella porzione non interessata da queste criticità. Ringrazio l’impresa per la sua pazienza e per non aver chiesto il risarcimento per ingiusto fermo del cantiere e ringrazio anche il nostro vice sindaco Salvatore Mondello per aver seguito passo passo questa vicenda da dilettanti allo sbaraglio".

PER APPROFONDIMENTI VEDI QUI:

Nuova via don Blasco, c'è l'ok del Genio Civile. Verso il via ai lavori

Stop via don Blasco. La Regione vuole una nuova Valutazione Ambientale

Via don Blasco. Comune invia Valutazione Ambientale e chiede avvio dei lavori