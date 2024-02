Messina ha il nuovo procuratore capo. Antonio D’Amato promette “protezione dei più deboli”

E annuncia che chiederà rinforzi al Ministero, anche in vista del progetto del Ponte sullo Stretto

Dopo un lungo periodo di vacanza arriva il nuovo capo degli inquirenti di Messina, Antonio D’Amato.

Coordinamento e collaborazione tra istituzioni, impegno per rafforzare gli organici, lotta alla criminalità partendo dal recupero della fiducia nel lavoro dei magistrati da parte dei cittadini e protezione dei deboli “perché è solo proteggendo i più deboli che si rafforza tutta la comunità dai continui attacchi del malaffare, sempre più infiltrato negli enti locali e nella pubblica amministrazione”. Sono queste le linee programmatiche che guideranno l’azione della Procura di Messina da oggi dettate da Antonio D’Amato.

Visibilmente emozionato, il nuovo procuratore capo insediatosi oggi, dopo i saluti istituzionali ha usato espressioni dirette per spiegare quale sarà l’indirizzo che ha scelto di dare al suo ruolo. Il nuovo capo dell’ufficio degli inquirenti ha sottolineato anche l’attenzione che sarà riservata alla lotta ai reati ambientali e a quelli che mettono a rischio la sicurezza sul lavoro, ha promesso impegno per contrastare la criminalità economica e la violenza di genere ed ha accennato anche al progetto Ponte, spiegando che per monitorare il progetto è sua intenzione “… rivolgermi al Ministro per chiedere personale adeguato”.