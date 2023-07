Antimafia al Cas, Cracolici: "È il centro più costoso della Regione tra scandali e sospetti" - Tempostretto

Sentiti presidente e assessore regionale su procedure d'appalto

MESSINA – La commissione regionale antimafia al Cas. Con il presidente Antonello Cracolici, nella sede del Consorzio autostrade siciliane, per confrontarsi sulla “necessità di una svolta”. La decisione è scattata dopo le prime audizioni della commissione per fare chiarezza sulla gestione delle procedure d’appalto.

A essere sentiti sono stati il presidente del consiglio direttivo del Cas, Filippo Nasca, insieme all’assessore regionale per le Infrastrutture e la mobilità, Alessandro Aricò, e al dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture e della mobilità, Salvatore Lizzio. Ha dichiarato prima dell’incontro il presidente Cracolici: “Il Consorzio autostrade siciliane è uno dei centri di costo più alti della Regione siciliana. Ci sono stati una serie di scandali, ci sono delle procedure con le quali si sono generati molti dubbi e sospetti. Siamo qui per manifestare la nostra attenzione e l’esercizio di una vigilanza permanente nei confronti di questa struttura. Vogliamo costruire le condizioni di una collaborazione, ma con il massimo rigore perché le procedure di gara devono essere procedure di gara vere”.

E ancora: “Ci sono stati degli arresti, c’è un’indagine giudiziaria in corso su alcuni vertici del Cas e su alcuni imprenditori del territorio, tra l’altro su una gara su cui si erano manifestati dubbi sulle modalità di affidamento. In particolare sul servizio di vigilanza antincendio. Ma ci sono altre questioni aperte che riguardano ad esempio la manutenzione del verde e poi c’è da capire lo stato degli interventi, visto che l’autostrada Palermo- Messina e Messina – Catania sono tra i punti di maggiore difficoltà di questo consorzio nella gestione. È un modo per manifestare attenzione sul fatto che ognuno faccia il suo dovere”.