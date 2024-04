Antiracket, a Patti gli stati generali del movimento

Due giorni di confronto tra associazionismo e istituzioni per l'assemblea nazionale di Sos Impresa- Rete per la legalità

La provincia di Messina centro del movimento antiracket italiano con l’assemblea nazionale delle Associazioni di “Sos Impresa – Rete per la Legalità”, che si ritroveranno a Patti per due giorni di incontri il 19 e 20 aprile.

“E’ motivo di particolare orgoglio e soddisfazione ospitare un appuntamento di così grande rilevanza, impreziosito dalla partecipazione di autorità e alti rappresentanti delle Istituzioni – commenta il vice

presidente nazionale Giuseppe Scandurra – Non è un caso che l’assemblea nazionale si svolga in Sicilia ed in particolare sul territorio messinese, contraddistinto dalla gran mole di attività svolta con

un importante numero di denunce da parte degli imprenditori, accompagnati passo dopo passo”.

Il 19 aprile l’assemblea nazionale

Un primo momento di particolare rilevanza è in programma per la mattina di venerdì 19 aprile, a partire dalle ore 10, con l’iniziativa di solidarietà presso l’azienda “Gruppo Mammana” di Castel di Lucio, che proprio di recente ha subito un atto intimidatorio con l’incendio di un mezzo all’interno di un cantiere. Alle 18 all’hotel “La Playa” di Patti si aprirà l’assemblea nazionale che vedrà coinvolti i rappresentanti delle varie associazioni.

Il programma di sabato 20 aprile

Nella mattinata di sabato 20 aprile l’appuntamento clou con il convegno in programma presso la sala comunale di piazza Mario Sciacca a Patti. Sarà un’importante occasione di dialogo e confronto alla presenza di alti rappresentanti delle istituzioni. L’incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Romeo, sarà aperto dal sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, quindi gli interventi di Angelo Vittorio Cavallo, procuratore della Repubblica di Patti, il presidente del Tribunale Mario Samperi e la Prefetta di Messina, Cosima Di Stani. A seguire le relazioni di Giuseppe Scandurra e Luigi Cuomo, rispettivamente vice presidente e presidente nazionale di “Sos Impresa – Rete per la Legalità”.

Quindi interverranno Vito Di Giorgio, procuratore aggiunto della DDA di Messina, i generale di Corpo D’Armata Giovanni Truglio, Comandante Interregionale dei Carabinieri “Culqualber” ed il procuratore Capo della Repubblica di Messina, Antonio D’Amato. Le conclusioni saranno affidate alla Prefetta Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Incontro all’azienda Mammana

“Molto significativo per noi l’incontro presso l’azienda Mammana, storicamente in prima linea contro il racket ed a cui siamo da sempre vicini, per ribadire la nostra presenza concreta – aggiunge in conclusione Scandurra – L’assemblea delle associazioni ed il convegno di Patti saranno quindi occasioni di straordinaria importanza per confrontarsi su quanto fatto finora, sull’attualità del movimento antiracket e sulle prospettive d’impegno concreto per il futuro nella lotta per l’affermazione dei valori di legalità e giustizia sul territorio”.