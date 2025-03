Antonella Palmisano a Sant’Alessio Siculo per il campionato italiano di marcia

Oro a Tokyo 2020 e agli Europei di Roma sarà la testimonial della tappa del campionato italiano di marcia organizzata dall'Atletica Savoca

La marciatrice azzurra, oro a Tokyo 2020 nella 20 km e agli Europei di Roma 2024, sarà presente sabato 29 marzo al convegno “Chi va più veloce?”, che si svolgerà presso il Salone Convegni Elihotel, e poi il giorno successivo alla prestigiosa gara Tricolore, organizzata dall’Atletica Savoca in stretta sinergia con il Comune di Sant’Alessio Siculo. La manifestazione verrà presentata ufficialmente domani, mercoledì 26 marzo ore 11, nell’Aula Consiliare del Comune di Sant’Alessio Siculo, la seconda prova del Campionato Italiano di società di marcia ricordiamo è valida per l’assegnazione dei titoli Tricolori individuali e si svolgerà domenica 30 marzo sul Lungomare della ridente cittadina jonica.

Palmisano testimonial della tappa

La campionessa olimpica Antonella Palmisano sarà ospite d’eccezione della seconda prova del Campionato Italiano di società di marcia, in programma domenica 30 marzo a Sant’Alessio Siculo. La marciatrice azzurra, oro a Tokyo 2020 nella 20 km e agli Europei di Roma 2024 e bronzo mondiale a Londra 2017 e a Budapest 2023, sarà presente sabato 29 al convegno “Chi va più veloce?”, che si svolgerà, dalle ore 15.00, presso il Salone Convegni Elihotel, e poi il giorno successivo alla prestigiosa gara Tricolore, che assegnerà diversi titoli individuali, organizzata dall’Atletica Savoca in stretta sinergia con il Comune santalessese.

Palmisano ha vinto ben 19 titoli nazionali, dei quali 6 assoluti e 13 giovanili (titolata in tutte le categorie); detiene 3 record italiani giovanili (2 Juniores e 1 Allieve). In rassegne internazionali Juniores, ha primeggiato nella Coppa del mondo di marcia di Chihuahua in Messico nel 2010 (bronzo nella classifica a squadre), ha messo al collo l’argento agli Europei di Novi Sad in Serbia nel 2009 e lo stesso anno il bronzo nella Coppa Europa in Francia a Metz. Due le medaglie agli Europei Under 23, con l’argento nel 2011 a Ostrava (Repubblica Ceca) e il terzo posto a Tampere (Finlandia) nel 2013. Vanta pure un quarto posto nella 20 km alle Olimpiadi di Rio 2016.

“Siamo felici di avere una testimonial tanto importante – dichiara Manuela Trimarchi, presidente dell’Atletica Savoca – Antonella Palmisano ha già scritto la storia dello sport italiano, dando grandissimo lustro alla marcia e all’atletica leggera. Il suo carisma rappresenta un punto di riferimento per i giovani che cominciano a praticare questa disciplina, tanto affascinante quanto faticosa”. Sulla stessa lunghezza d’onda le entusiaste parole del sindaco di Sant’Alessio Siculo Domenico Aliberti: “Per Sant’Alessio Siculo è un onore ospitare una campionessa olimpica, che ha nobilitato la maglia azzurra, portandola ai vertici assoluti. L’attesa per questa manifestazione cresce, intanto, ogni giorno che passa e stiamo cercando di curare ogni minimo particolare per rendere la location ancora più bella ed accogliente. Il lungomare sarà un colpo d’occhio”.

