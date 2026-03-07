“Antonella Russo è la scelta giusta per Messina. Il Pd supererà la spaccatura”

Il segretario Hyerace commenta la scelta della consigliera come candidata sindaca assieme alla vicesegretaria Timbro. "Dopo le divisioni ora l'unità"

MESSINA – Antonella Russo proposta dal Pd agli alleati di centrosinistra come candidata sindaco a Messina. Per un voto è passata ieri, nella Direzione provinciale del Partito democratico messinese, la relazione del segretario Armando Hyerace: 16 a 15. Antonella Russo è stata così preferita al suo collega consigliere Alessandro Russo. E arriva la nota dello stesso segretario provinciale e della vicesegretaria Maria Flavia Timbro: “Contenuti solidi costruiti con il lavoro sul territorio. Scelte comuni che sosteniamo con lealtà”.

“Non neghiamo le divisioni nel Pd ma ora è il momento dell’unità attorno ad Antonella Russo”



Evidenzia Hyerace: “Una scelta ponderata, maturata dentro un partito che fa del dibattito

interno il proprio metodo. Perché è giusto che sia così, incrociando considerazioni anche divergenti e mantenendo vivo un confronto necessario. Questo confronto ha evidenziato anche spaccature che non neghiamo e non nascondiamo. Sono l’espressione delle diverse sensibilità presenti nel partito e accompagnano fisiologicamente ogni percorso democratico fino al momento in cui si assume una decisione. Da quel punto in poi diventano scelte comuni, che tutti indistintamente sosteniamo con lealtà: prima al tavolo con gli alleati e poi davanti alla città, in modo compatto e unitario”.

“12 anni in Consiglio comunale, Antonella Russo potrebbe essere la prima sindaca di Messina”

“Dodici anni in Consiglio comunale sono un patrimonio importante: un’esperienza che offre alla città non solo capacità di critica, ma soprattutto di proposta”, afferma la vicesegretaria dem Timbro. “Il lavoro svolto in commissione Bilancio le ha permesso di conoscere a fondo la situazione finanziaria dell’ente, un nodo centrale per il futuro di Messina. Antonella Russo potrebbe essere la prima sindaca nella storia della

città. È un fatto significativo, che richiama i nostri valori di equità e parità, ma non è una scelta d’immagine: per noi contano competenza, impegno e valore dimostrato sul campo”, prosegue Timbro.

“I tempi della scelta sono stati forse lunghi ma fisiologici”, aggiunge Hyerace. “Il confronto interno è stato accompagnato da indiscrezioni che abbiamo preferito non commentare. Individuare il profilo da proporre non è stato semplice perché tutte le figure emerse erano autorevoli e pienamente rappresentative del partito. Un percorso democratico richiede scelte realmente condivise. Se serve qualche giorno in più, non possono essere le pressioni della campagna elettorale permanente a dettare i tempi. Siamo orgogliosi di una classe dirigente che lavora ogni giorno per la città e che, anche in questa fase segnata da passaggi straordinari dopo le dimissioni anticipate del sindaco, non si è sottratta alle proprie responsabilità, offrendo disponibilità. Questo impegno costante ci consente di affrontare la campagna elettorale con contenuti solidi, costruiti nel lavoro quotidiano dentro e fuori dall’aula consiliare”.

