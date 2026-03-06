Pd spaccato, prevale Antonella Russo per un voto come candidata sindaca

La relazione del segretario approvata dalla Direzione provinciale Dem 16 a 15. Non passa la candidatura a Messina di Alessandro Russo per un soffio

MESSINA – La battaglia tra i Russo. Il Partito democratico continua a essere spaccato. Oggi la Direzione provinciale messinese ha votato la relazione del segretario provinciale Armando Hyerace a sostegno di Antonella Russo candidata a sindaca di Messina del centrosinistra. Il risultato? 16 a 15 a favore della consigliera comunale e componente della segreteria in Sicilia, voluta dal segretario regionale Anthony Barbagallo. Per un solo voto perde il consigliere Alessandro Russo, che avrebbe voluto candidarsi, sostenuto dal deputato all’Ars Calogero Leanza.

Il muro fra Hyerace e Russo e l’incognita Musolino

In sostanza, emerge la debolezza politica non solo del segretario provinciale Hyerace ma di tutto il Partito democratico. E permane il conflitto fra la dirigenza alla guida (in lievissima maggioranza) e quella che fa riferimento all’ex sfidante Alessandro Russo, con Leanza.

Di sicuro la coalizione progressista non porrà problemi alla candidatura di Antonella Russo ma sia il principale partito, sia le altre forze politiche hanno davanti a loro un difficile cammino nel segno della ricostruzione.

Rimane l’incognita di Casa Riformista (Italia Viva), che avrebbe voluto candidare come sindaca la senatrice Dafne Musolino.

