 Carreri: "Dimissioni di Basile fuori tempo? Giorgianni e Sciacca fanno supercazzole"

Carreri: “Dimissioni di Basile fuori tempo? Giorgianni e Sciacca fanno supercazzole”

Redazione

Carreri: “Dimissioni di Basile fuori tempo? Giorgianni e Sciacca fanno supercazzole”

sabato 07 Marzo 2026 - 10:25

Così il coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord

«Se volete farvi una campagna elettorale fatela sugli argomenti e non con queste ricostruzioni. La distinzione tra ordinamento regionale e nazionale in materia di autonomie locali la conoscete benissimo. Sapete perfettamente che la Regione Siciliana ha materie di specialità previste dallo Statuto, compreso il sistema delle autonomie locali».

Nino Carreri, coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord, commenta le dichiarazioni dell’ex senatore Angelo Giorgianni e del candidato Gaetano Sciacca e ricorda che gli atti amministrativi sono già stati adottati: «Le carte sono tutte a posto. È stata approvata la delibera di Giunta numero 88 del 4 marzo 2026 che include Messina tra i Comuni che andranno al voto. Cosa volete di più? Non confondete le norme nazionali con quelle regionali e soprattutto non spargete supercazzole. Parlate di truffa? Truffa di che cosa? Quale sarebbe l’interesse? Una amministrazione che ha lavorato bene e un sindaco che ha la consapevolezza di aver fatto tutto quello che andava fatto perché dovrebbe usare questi mezzucci?».

Infine la provocazione: «Come ha già detto Cateno De Luca nel corso della sua diretta, se siete così sicuri che questa competizione sia una truffa allora fermatevi. Fate una conferenza stampa e dite che non partecipate alle elezioni e che farete ricorso per farle annullare. Perché da un lato dite che sarebbe una truffa e dall’altro partecipate alla competizione. Ma finitela. Piuttosto spiegate alla città qual è la vostra visione di Messina e cosa avete fatto nei ruoli che avete ricoperto in passato».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Dal blocco in Sri Lanka al rientro: i musicisti del Corelli tornano a casa
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED