Antonello Venditti, raddoppia il tour in Sicilia. Notte prima degli esami anche a Tindari

Il 22 agosto al teatro greco di Patti, il 2 settembre a Taormina. Le altre date a Palermo e Agrigento

Altre due nuove date in Sicilia del tour di Antonello Venditti “Notte prima degli esami 40th anniversary“, al via il 17 giugno (la notte prima degli esami di maturità) dalla sua Roma.

Alla tappa del 2 settembre a Taormina (Messina) al teatro Antico all’interno della rassegna “Sotto Il Vulcano Fest”, organizzata da Puntoeacapo, ed a quella del 6 settembre di Palermo al teatro di Verdura per il Dream Pop Fest Palermo, si aggiungono quelle di venerdì 22 agosto al teatro greco di Tindari a Patti, nel messinese.

Antonello Venditti si esibirà nella suggestiva location con una magnifica vista innanzi al golfo di Patti sul mar tirreno e sulle isole Eolie, per lo spettacolo anche in questo caso con l’organizzazione di Puntoeacapo in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Patti.

Secondo appuntamento martedì 26 agosto alla Live Arena di Agrigento per la 20esima edizione del Festival Il Mito, la rassegna organizzata in collaborazione con la fondazione Teatro Valle dei Templi. L’evento sarà ospitato nel nuovissimo palcoscenico all’aperto all’interno dello Sport Village Bellavia, nella Piana Chimento, una struttura all’avanguardia progettata per offrire un’esperienza di musica dal vivo musicale indimenticabile.

I biglietti per le nuove date di Tindari e Agrigento sono disponibili sul sito di Puntoeacapo e sulle piattaforme consuete.