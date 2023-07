Antonio Bavastrelli nella rappresentativa siciliana per il Trofeo delle Regioni - Tempostretto

Il fondista tesserato con l'Unime è tra i 16 della spedizione siciliana che tenterà di difendere il titolo conquistato nel 2022

La Fin Sicilia ha resa nota la squadra che parteciperà al prossimo Trofeo delle Regioni nuoto di Fondo a Piombino. Tra i 16 selezionati c’è anche il messinese Antonio Bavastrelli, fondista tesserato con l’Unime, classe 2005, che rientra tra gli Juniores convocati dai tecnici Tony Trippodo e Alessandro Addamo. L’edizione 2023 del Trofeo delle Regioni avrà luogo a Piombino il 12 e 13 luglio, competizione individuale sulla distanza di 5 km in acque libere mercoledì 12 luglio, prima il via alla categoria Ragazzi e a seguire gli Juniores. Mentre il giorno successivo, giovedì 13 luglio, la staffetta 4x1250m.

Bavastrelli aveva già preso parte alla spedizione della passata stagione, in quel caso era accompagnato anche dalle due nuotatrici della Swimblu Perdichizzi e Di Mario che però sono passate di categoria e non sono più convocabili. In quell’edizione la Sicilia vinse, unica formazione a superare i cento punti, con 108 superando le rappresentative di Campania e Liguria che salirono rispettivamente al secondo e terzo posto.

I convocati per il Trofeo delle Regioni 2023

Juniores Uomini: Tiziano Tripodi (Mimmo Ferrito), Simone Capostagno (La Fenice), Filippo Schifano (Mimmo Ferrito), Antonio Bavastrelli (Unime).

Juniores Donne: Federica Sirchia (Mimmo Ferrito), Daria Gulino (Sicilia Nuoto), Shannon Buckley (Mimmo Ferrito), Gaia Piccione (La Fenice).

Ragazzi: Giovanni Lauricella (Mimmo Ferrito), Gabriele Mazzamuto (Mimmo Ferrito), Daniele Farrelli (Mimmo Ferrito), Andrea Di Piazza (Mimmo Ferrito).

Ragazze: Vittoria Scalia (Mimmo Ferrito), Emilia Rappa (Mimmo Ferrito), Sara Laquidara (Mimmo Ferrito), Mariaelena La Corte (Mimmo Ferrito).

Articoli correlati