Bronzo per Giorgia Di Mario della Swimblu al Trofeo delle Regioni - Tempostretto

Terzo posto nella 5km Juniores a Piombino per la nuotatrice Giorgia Di Mario in rappresentanza della Sicilia alla manifestazione nazionale di fondo. Presenti con minor fortuna anche la compagna Sofia Perdichizzi e l'"universitario" Antonio Bavastrelli

PIOMBINO – Tre atleti della provincia di Messina erano stati convocati dal Comitato Siciliano per prendere parte al Trofeo delle Regioni di nuoto di Fondo a Piombino. Due giorni venerdì, gare individuali, e sabato, staffette. Tra loro spicca su tutte la prestazione al venerdì di Giorgia Di Mario, tesserata con la Swimblu società di Milazzo, che è salita sul gradino più basso del podio nella gara di 5 km riservata alla categoria Juniores. Nella giornata odierna di sabato spazio alle staffette, quattro frazioni da 1250 metri, due nuotate dai maschi e due dalle femmine con gli atleti messinesi nuovamente in acqua.

Partiti insieme a lei anche la compagna di squadra Sofia Perdichizzi e Antonio Bavastrelli per l’Ssd UniMe. Nella stessa gara che ha visto il bronzo per Di Mario la compagna Perdichizzi non è andata oltre il 14° posto su 30 partecipanti iscritti (28 partiti). Mentre per Antonio Bavastrelli ha chiuso la sua prova in 16ª posizione a 90″ dal vincitore, in tutto erano 28 i partecipanti alla 5 km Juniores maschile, due però si sono ritirati.

Bronzo al limite per Giorgia Di Mario

La gara femminile è stata lottata per le posizioni di testa con Ludovica Terlizzi, dalla Liguria, che ha battuto di 4 decimi di secondo Eva Lenzi (Toscana) chiudendo la prova in 1h03’01”. A 18 secondi dal duo di testa in lotta per il bronzo c’erano Giorgia Di Mario e Sara Pedrocco, arrivate anche loro in volata. L’atleta mamertina ha avuto la meglio anche in questo caso di 4 decimi di secondo sulla sfidante veneta.

Queste le parole che la società di Milazzo affida ai social in merito all’importante risultato conseguito in Toscana: “Tanta soddisfazione per la nostra società soprattuto per le condizioni che queste atlete devono affrontare giorno per giorno tra spostamenti e piscina comunale non utilizzabile per la nostra società”.

