Anziano messinese si mette al volante e sperona una Panda a Saponara

Illeso l'uomo e la donna villafranchese alla guida della Panda. Per lui 5 punti in meno sulla patente

Saponara – Ha perso 5 punti sulla patente e dovrà pagare 167 euro di multa l’anziano messinese che si è messo al volante e, diretto verso la zona tirrenica del messinese, ha investito una donna a Saponara. Fortunatamente illesi entrambi.

Conducenti illesi

L’uomo, alla guida di una Dacia Sandero, nell’immettersi in via Kennedy non ha dato la precedenza alla Fiat Panda condotta dalla donna, residente a Villafranca Tirrena. Notevole l’urto, che ha procurato grossi danni ad entrambi i veicoli. Neppure un graffio, invece, per i due al volante.

Intervento della Municipale, multa e sanzione



Sul posto, su richiesta di una delle parti coinvolte, giungeva la Polizia Locale agli ordini del Comandante dott. Daniele Lo Presti, per i rilievi del caso. Al termine delle procedure l’anziano messinese è stato sanzionato ai sensi dell’art 145 commi 8 e 10 del Codice della strada perché, proveniente da un sentiero, ometteva di dare la precedenza ai veicoli circolanti su strada principale per un importo di euro 167 e la decurtazione di 5 punti sulla patente.