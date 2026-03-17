 "Voce per Daniela", Messina in piazza contro i femminicidi VIDEO e FOTO

“Voce per Daniela”, Messina in piazza contro i femminicidi VIDEO e FOTO

Silvia De Domenico

“Voce per Daniela”, Messina in piazza contro i femminicidi VIDEO e FOTO

martedì 17 Marzo 2026 - 22:02

La fiaccolata a piazza Duomo. La famiglia e gli amici di Daniela Zinnanti cantano le sue canzoni preferite

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo i funerali di Daniela Zinnanti, ennesima vittima di femminicidio a Messina, la fiaccolata. “Voce per Daniela”, organizzata da Amalia Ferro, un’amica della donna. Con lei, i figli, i fratelli di Daniela, parenti, amici, cittadini e i Centri antiviolenza con l’intervento della presidente onoraria del Cedav Carmen Currò. Circa 200 persone. “Non ci sono le istituzioni e pazienza, ne faremo a meno. Anche in chiesa c’erano i cartelli con le sedie riservate alle autorità ed erano quasi tutte vuote”, ha osservato Amalia Ferro.

Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti

“Il triste primato di Messina con il sesto femminicidio”

Al suo fianco, pure Cettina Restuccia, presidente Evaluna: “Gestisco un Centro dedicato alle donne e uno agli uomini. E’ fondamentale agire da entrambe le parti. Daniela aveva tante fragilità come tutte le donne che arrivano ai nostri Centri, era una donna che ha sofferto tanto, ha cercato di tirarsi fuori da questa situazione. La giustizia dovrebbe garantire la sicurezza, il giudice deve procedere d’ufficio anche se la donna rimette la querela. Il giudice non deve tornare indietro”.

Musolino fiaccolata

Presente sia al funerale, sia alla manifestazione la senatrice Dafne Musolino: “Messina ha un triste primato. Quello di Daniela è già il sesto femminicidio a Messina. Già certificato da quando esiste il reato di femminicidio. Qualcosa in questa storia non ha funzionato, il sistema non ha funzionato. L’ho denunciato in Senato e continuerò a farlo. Anche gli uomini hanno bisogno di aiuto, devono fare percorsi. Pure la questione economica non va sottovalutata. La libertà data dall’indipendenza economica è fondamentale per le donne vittime di violenza”.

Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti

Le amiche cantano la sua canzone preferita: “Quello che le donne non dicono”

Uno dei momenti più toccanti è avvenuto quando le amiche di Daniela Zinnanti hanno intonato la sua canzone preferita: “Quello che le donne non dicono”. La canzone di Ruggeri e Schiavone portata al successo da Fiorella Mannoia. L’hanno cantata tutte le amiche di Daniela, insieme alla famiglia e ai cittadini presenti, portando in alto le fiaccole.

“Una voce per Daniela”, Messina in piazza contro i femminicidi
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti, la figlia di Daniela Zinnanti
Musolino. "Una voce per Daniela", Messina in piazza contro i femminicidi
"Una voce per Daniela", Messina in piazza contro i femminicidi
"Una voce per Daniela", Messina in piazza contro i femminicidi
“Una voce per Daniela”, Messina in piazza contro i femminicidi
Messina contro il femminicidio Una voce per Daniela Zinnanti

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