MESSINA – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi per una valigia abbandonata nei pressi di una pensilina in via La Farina, all’altezza della sede dell’Atm. Sono stati allertati gli agenti della polizia che, giunti sul posto, hanno transennato l’area adiacente la fermata dei bus in attesa di comprendere cosa vi sia dentro la valigia e rimuoverla.