De Luca: “Sì al dialogo con il Pd siciliano per regionali e nazionali 2027”

Per il leader di Sud chiama Nord "dopo giugno inizierà una nuova fase. E non compromette nulla essere su fronti opposti a Messina"

MESSINA- Continua a far discutere la possibile alleanza tra Partito democratico e Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Alleanza in chiave regionale e nazionale nel 2027, caldeggiata ora dal capo politico di ScN. Da parte sua, Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd, dopo le polemiche (“Mai con De Luca”, ha dichiarato il segretario provinciale Hyerace), ha corretto il tiro per evitare per evitare imbarazzi nei dem di Messina: “De Luca un nostro interlocutore? Mi riferivo solo a Ispica. Le regionali? Ancora è presto”.

Ma che ne pensa il diretto interessato? Così Cateno De Luca durante la conferenza stampa di ieri a Messina: “Il Pd regionale sta facendo una riflessione. Ha commesso un grave errore alle Europee. Se avesse accettato la candidatura da indipendente di Danilo Lo Giudice, avrebbe avuto due parlamentari. E avrebbe, già prima, definito un percorso. Il gruppo parlamentare regionale era d’accordo. Hanno deciso diversamente a Roma. Ora il Partito democratico sta facendo una nuova valutazione. Si tratta di una riflessione importante”.

“A Messina siamo su fronti opposti ma una questione da quartierino può precludere un’alleanza? Secondo me no”

Aggiunge il leader di Sud chiama Nord: “Ovviamente esiste un problema. A livello locale siamo su fronti opposti. Ma una questione da quartierino messinese può precludere a un’eventuale strategia di alleanza regionale e nazionale? Non credo proprio. Né la discussione messa in atto crea promiscuità a Messina. No. Antonella Russo si farà la sua bella campagna elettorale perché la sa fare. Federico Basile si fa la sua campagna elettorale. Ognuno ha i suoi temi. Almeno qui parliamo di temi. E i messinesi faranno la loro valutazione. Non ho capito il nervosismo del segretario provinciale Armando Hyerace. Né il segretario regionale Anthony Barbagallo ha insinuato qualcosa su Messina. Questa reazione ogni volta scomposta non fa bene. E non fa bene intanto a Hyerace stesso e al Pd messinese. Per me, al contrario, è pubblicità gratuita”.

“O campo largo o Camposanto. Dopo giugno si aprirà una nuova fase in vista di regionali e nazionali”

Questo è il tema: il campo largo riesce a rimanere tale? Nulla è precluso. Ma se si trasforma in Camposanto, facendo gli oppositori per professione, è un problema che non mi appartiene. Io intanto ringrazio Barbagallo per questa presa di posizione e riconoscimento. Dopo giugno si aprirà una nuova fase. Ci rivedremo a Caltagirone il 18 gennaio 2027 e firmeremo il contratto con i siciliani. E ci auguriamo che ci sarà il contraente, in modo da definire un nuovo modello di Sicilia”.

Barbagallo (per ora) prende le distanze: “Noi lontani da De Luca su no ponte e riforma giustizia”

Ed ecco le considerazioni di Barbagallo, che per ora, ma non sappiamo se per sempre, si tiene distante da De Luca: “Con Sud chiama Nord in passato ci siamo apparentati per le amministrative a Licata e Carlentini. Adesso, alla luce del comportamento di opposizione al governo Schifani, in linea con la federazione di Ragusa, valuteremo l’apparentamento su Ispica. A Messina, come Pd, siamo stati all’opposizione delle Giunte De Luca e Basile e venerdì chiuderemo lì la campagna referendaria per il no. No alla riforma della giustizia, no alla guerra, no al Ponte. Cateno De Luca è per il sì al Ponte e al referendum non andrà a votare. Antonella Russo, in tanti anni di impegno amministrativo, ha dimostrato di avere la schiena dritta e rappresenta l’alternativa più credibile all’amministrazione uscente. Tante le sue battaglie in linea con la sinistra messinese e sul solco degli insegnamenti di Angela Bottari. Messina non ha mai avuto una sindaca donna. Chissà che non sia la volta buona..”.

Così il segretario regionale del Pd in un’intervista a LiveSicilia, con Roberto Puglisi, chiude, per il momento, alla possibilità di un accordo politico. Ma lo scenario post amministrative è davvero difficile da decifrare.

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