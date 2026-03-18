L’amica di Daniela: “E’ stata uccisa due volte, dal suo assassino e dalle istituzioni” VIDEO

Stella Andronico e le altre amiche presenti alla fiaccolata chiedono giustizia

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Siamo qui per dire che Daniela non è morta, Daniela siamo noi. Non hanno ucciso i nostri sentimenti e la nostra libertà. Siamo stanche di essere uccise da uomini che non accettano un no”, ecco le parole dell’amica di Daniela Zinnanti. Stella Andronico era presente alla fiaccolata a piazza Duomo e insieme alle altre amiche del gruppo ha chiesto a gran voce giustizia per l’ennesima donna vittima di femminicidio.

“Daniela aveva denunciato. E’ stata uccisa due volte”

“Daniela aveva chiesto aiuto, aveva denunciato. E’ stata uccisa due volte: dal suo assassino e dalle istituzioni”, ha aggiunto l’amica di Daniela.

“Era una donna che aveva voglia di vivere e di ricominciare”

Nel corso della serata si sono unite in un lungo abbraccio e hanno cantato le canzoni preferite di Daniela. “Ci piaceva fare il karaoke nelle nostre serate fra amici, perché dovete sapere che Daniela era una donna che aveva voglia di vivere, di divertirsi e di ricominciare. Abbiamo scelto per omaggiarla alcune delle canzoni che più le piaceva cantare come Quello che le donne non dicono“, racconta l’amica Amalia Ferro, che si è prodigata per organizzare la fiaccolata in piazza Duomo.

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