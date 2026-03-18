 Il fratello di Daniela: “Tutti in famiglia pensavamo che lui avesse il braccialetto”

Il fratello di Daniela: “Tutti in famiglia pensavamo che lui avesse il braccialetto”

Silvia De Domenico

Il fratello di Daniela: “Tutti in famiglia pensavamo che lui avesse il braccialetto”

mercoledì 18 Marzo 2026 - 07:00

Roberto Zinnanti non si dà pace: “Ho convinto mia sorella a denunciare e cosa abbiamo ottenuto? Il sistema ha fallito”

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono parole di dolore e di rabbia quelle del fratello di Daniela Zinnanti, vittima di femminicidio a Messina. “Tutti in famiglia pensavamo che lui avesse il braccialetto, compresa mia sorella Daniela”, dichiara Roberto Zinnanti. “Mi dispiace dirlo ma il sistema ha fallito”, ha aggiunto durante la fiaccolata a piazza Duomo dedicata alla sorella.

Roberto Zinnanti

“Mia sorella ha denunciato ma è stata abbandonata”

Non si dà pace il fratello minore di Daniela, proprio colui che l’aveva convinta a denunciare l’ex compagno. “Mia sorella ha chiesto aiuto, ha denunciato e cosa abbiamo ottenuto? Non dico che non si debba più denunciare, anzi è la cosa giusta da fare. Purtroppo però mia sorella è stata abbandonata dalle istituzioni”, continua Roberto.

fiaccolata

Pochi giorni prima del femminicidio…

Fino a pochi giorni prima del femminicidio Roberto aveva insistito affinché la sorella si fermasse a dormire da loro nella casa di Larderia. La vedeva preoccupata in viso ma Daniela non si è lasciata convincere perché voleva tornare nella sua casa in centro per stare vicino alla figlia. “Tanto lui è ai domiciliari, ha il braccialetto, che mi può fare?”, gli aveva detto Daniela. Ecco uno dei ricordi che più lasciano l’amaro in bocca a Roberto.

fiaccolata daniela

Dopo alcuni giorni di dolore e di silenzio il fratello ha deciso di parlare per chiedere che venga fatta giustizia e soprattutto luce su alcuni aspetti di questa tragica storia. “Purtroppo per mia sorella Daniela non posso fare più niente ma posso aiutare altre donne oppresse”, conclude Roberto Zinnanti.

Articoli correlati

Un commento

  1. Antonio 18 Marzo 2026 07:12

    Ma se il sistema e composto da falliti perche ti deve dispiacere dirlo? Siamo nelle mani di incompetenti. E la mala gente fa sempre quello che vuole….
    Mi dispiace tanto, condoglianze.

    1
    2
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Gran Mirci: passione e professionalità per i vostri eventi
Il trumpismo, le destre e la guerra globale permanente
Accordo storico nello Stretto: Bluferries e sindacati firmano per nuovi turni e aumenti
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED