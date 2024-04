Arcudi (Unime) vince l’argento nei 50 stile libero ai Criteria Nazionali Giovanili

Dopo l'oro nei 50 farfalla la reggina vince l'argento nei 50 stile libero, un crono eccezionale che per un solo centesimo di secondo non le vale un nuovo record regionale

RICCIONE – Seconda medaglia vinta alla terza gara disputata per Emma Arcudi. La nuotatrice reggina, classe 2009 tesserata con l’Unime, dopo l’oro di venerdì nei 50 farfalla si è ripetuta salendo sul podio anche nella giornata odierna dove ha disputato la gara più veloce del programma, i 50 metri stile libero. Distanza coperta da Arcudi in 26″21, migliora un decimo preciso sul proprio tempo di iscrizione e soprattutto conquista il secondo posto tra le Juniores nate nel 2009 che le vale l’argento nazionale. Crono che di pochissimo non le serve per fissare anche i nuovi primati regionali siciliani nelle categorie Juniores e Cadette, il tempo da battere (o eguagliare) era il 26″20 di Marta Polizzi fatto registrare nel 2009 a Palermo. Per Arcudi qualche ora di pausa, poi nel pomeriggio alle ore 16:57 sarà impegnata nei 100 farfalla dove si presenta con il migliore tempo, a questo link possibile seguire la gara in diretta.

Articoli correlati