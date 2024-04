Emma Arcudi dell’Unime vince l’oro nei 50 farfalla a livello nazionale

Ai Criteria Nazionali Giovanili la nuotatrice reggina è stata la migliore tra le nate nel 2009. Oggi ha altre chance di medaglia nei 100 farfalla e 50 stile libero

RICCIONE – Confermarsi a questi livelli non è facile, ma ci è riuscita alla grande Emma Arcudi. L’atleta reggina, classe 2009, tesserata con l’Unime nella giornata di ieri, la prima dei Criteria Nazionali Giovanili di Riccione, ha vinto l’oro nei 50 farfalla. Arcudi, che era iscritta col primo tempo, ha nuotato 27″04, il suo migliore nuotato qualche settimana fa e tempo di iscrizione era 27″02, ripetere praticamente il suo migliore è bastato a vincere la medaglia più pregiata. Ai Criteria i nuotatori sfidano le atlete nate nello stesso anno.

Oltre ad Arcudi nei 50 farfalla riservati alle 2009 era iscritta anche Sabrina Ferrara che ha chiuso in 28″53 e chiudendo nella top10 italiana, al decimo posto. In gara anche una terza universitaria Silvia Raffa, classe 2011, che ha nuotato i 100 rana migliorando di quasi un secondo il suo personale e chiudendo in 1’15″33. La stessa Arcudi nella mattinata ha nuotato una seconda volta nei 200 stile libero dove però non si è migliorato, certamente ancora inebriata e un po’ scarica dopo l’adrenalina di conquistare un oro a livello nazionale.

Nella giornata di oggi, sabato 6 aprile, ci sarà possibilità di vincere medaglie per Arcudi che sarà impegnata nei 50 stile libero e nei 100 farfalla, in entrambe le gare si presenta con il primo tempo di iscrizione. Ma sarà una giornata che vedrà altre tre ragazze dell’Unime in gara, tutte nei 100 farfalla: Anita Delia categoria Ragazza classe 2011, Sabrina Ferrara Juniores classe 2009 e Giorgia Iaria, Cadetta classe 2007.

