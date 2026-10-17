Area integrata dello Stretto, il plauso di Germanà: “Il progetto è una priorità concreta”

Il senatore: "Lo Stretto non è una barriera tra due territori ma connessione e risorsa strategica per Sicilia e Calabria"

MESSINA – Dalla carta a essere “una priorità concreta”. È questo il passaggio fondamentale che dovrà fare l’Area integrata dello Stretto, per la quale ieri i sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro di Messina e Reggio Calabria hanno firmato, in mare, un protocollo d’intesa. A dichiararlo è stato il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia. Ha spiegato: “Ho voluto essere presente a bordo della nave di Caronte & Tourist in occasione della firma del protocollo d’intesa tra le amministrazioni comunali di Messina e Reggio Calabria. Una presenza spontanea, dettata dalla convinzione che il dialogo istituzionale e la collaborazione tra territori rappresentino la strada giusta per costruire prospettive concrete di sviluppo”.

Germanà: “Un plauso ai due sindaci”

“Desidero rivolgere un plauso alle due amministrazioni – ha aggiunto – per aver saputo mettere al centro l’interesse delle rispettive comunità, dimostrando che, quando si lavora per obiettivi strategici e condivisi, le appartenenze politiche possono e devono lasciare spazio alla responsabilità istituzionale. L’Area Integrata dello Stretto non può rimanere soltanto un progetto sulla carta, ma deve diventare una priorità concreta, capace di valorizzare le straordinarie potenzialità di Messina e Reggio Calabria, rafforzare i collegamenti, favorire nuove opportunità economiche e occupazionali e migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

E ha concluso: “Lo Stretto non deve essere percepito come una barriera che divide due territori, ma come un elemento di connessione e una risorsa strategica per l’intera area dello Stretto e per il futuro della Sicilia e della Calabria. Come Lega, crediamo nel valore delle infrastrutture, della cooperazione istituzionale e di una visione di sviluppo che sappia superare i confini amministrativi per dare risposte reali ai cittadini e alle imprese. La firma di questo protocollo rappresenta un passo importante. Adesso occorre proseguire con determinazione, trasformando gli impegni in azioni concrete. L’Area Integrata dello Stretto può e deve diventare una delle più grandi opportunità di crescita per i nostri territori. Avanti così”.

Sandra Savino: “Iniziativa importante”

Anche la sottosegretaria al ministero dell’Economia Sandra Savino, in quota Forza Italia, ha parlato di “un’iniziativa importante e innovativa, che apre nuove prospettive di collaborazione istituzionale e sviluppo territoriale. Due Città metropolitane, appartenenti a Regioni diverse, scelgono di superare i confini amministrativi per affrontare insieme sfide comuni, mettendo a sistema risorse, infrastrutture e opportunità economiche. È un approccio che merita grande attenzione e che può offrire indicazioni utili anche ad altre realtà del Paese”.

E ancora: “Gli aspetti più interessanti di questo progetto riguardano la capacità di tradurre la collaborazione istituzionale in soluzioni concrete: dalla proposta di un’Agenzia unica per la mobilità all’integrazione dei trasporti marittimi e terrestri, fino alla valorizzazione congiunta dell’offerta turistica, culturale ed economica. Per un territorio che comprende oltre 1,1 milioni di abitanti e più di 200 Comuni, si tratta di un’opportunità significativa per migliorare i servizi, attrarre investimenti e rafforzare la competitività dell’intera area”.

Savino ha poi concluso: “Le Città metropolitane possono svolgere un ruolo sempre più importante nella programmazione dello sviluppo e nella capacità di intercettare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili. La collaborazione tra amministrazioni è una leva fondamentale in questa direzione. Conto di incontrare quanto prima i sindaci Cannizzaro e Basile, nell’ambito del percorso di confronto che sto promuovendo con tutte le Città metropolitane italiane, per approfondire i contenuti di questa iniziativa e le prospettive che può aprire”.