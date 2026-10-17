 Sciopero dei trasportatori, oggi chiuse tutte le isole ecologiche cittadine

Sciopero dei trasportatori, oggi chiuse tutte le isole ecologiche cittadine

Redazione

Sciopero dei trasportatori, oggi chiuse tutte le isole ecologiche cittadine

sabato 17 Ottobre 2026 - 07:42

Messina Servizi: "Lo stop incide sulla gestione delle attività dei centri di raccolta"

MESSINA – Le isole ecologiche cittadine resteranno chiuse al pubblico nella giornata di oggi, sabato 17 ottobre 2026. Lo ha comunicato Messina Servizi, che ha spiegato come le attività di gestione dei centri di raccolta siano condizionate dallo sciopero regionale degli autotrasportatori siciliani.

“La misura – ha spiegato l’azienda – ha carattere temporaneo ed è adottata in attesa del ripristino delle condizioni necessarie a garantire il regolare funzionamento delle strutture. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della società”.

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