Area Marina Salina, Federalberghi: “Estendere all’arcipelago”

Federalberghi Isole Eolie auspica che l’Area Marina Protetta oltre che a Salina possa diventare un modello per l’intero arcipelago

SALINA – Si punta all’istituzione dell’Area Marina Protetta di Salina, dove lo scorso 23 marzo si è tenuto un incontro tra gli stakeholders del territorio con la presenza, tra gli altri, di Federalberghi Isole Eolie.

Nel corso della riunione è stato sottoscritto il “Manifesto d’Intenti verso la istituzione dell’Area Marina Protetta Fondali dell’Isola di Salina”. Un progetto che punta a creare un modello studiato appositamente per l’isola, che si auspica possa essere esteso all’intero arcipelago.

«A Salina -si legge in una nota di Federalberghi Isole Eolie- ci siamo rallegrati per il percorso avviato, auspicando che questo possa rappresentare uno strumento la cui estensione al resto dell’arcipelago va quanto meno attentamente valutata, così come hanno già fatto da tempo, le altre isole siciliane: Ustica (1986), le Egadi (1991), le Pelagie (2002) e Pantelleria dove nel 2016 hanno addirittura istituito un Parco nazionale».

Il presidente di Federalberghi Isole Eolie, Christian Del Bono, ha quindi sottolineato come l’istituzione dell’Area Marina Protetta di Salina “la collocherà ancora meglio sul panorama nazionale e internazionale come una delle destinazioni più importanti per un turismo responsabile, consapevole e compatibile con le esigenze del territorio” auspicando una presa di posizione anche dalle altre isole eoliane.