Aree pedonali e divieti a Torre Faro, i dettagli dei provvedimenti in vigore da oggi - Tempostretto

L'ordinanza che regolamenta la viabilità sino al prossimo 17 settembre

MESSINA – Sono stati disposti i provvedimenti viari che entrano in vigore oggi, 16 giugno, a Torre Faro e si protrarranno sino al 17 settembre. Prende così corpo la delibera di Giunta del 13 giugno che contiene quanto disposto dal Servizio mobilità urbana. Nello specifico l’ordinanza dirigenziale numero 740 di mercoledì 14 giugno prevede l’istituzione delle aree pedonali con durata limitata alla fascia oraria 18–2 di tutti i giorni. Tali aree sono state istituite nello spazio antistante alla Piazza Chiesa Madonna della Lettera; nel tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo e nel tratto della via Fortino compreso tra le vie Lanterna e Barresi.

La sosta a pagamento

E’ stata disposta inoltre la sosta a pagamento dalle 8 alle 24 di tutti i giorni lungo il lato destro nel senso di marcia della via Senatore Francesco Arena stabilendo le seguente tariffe: tariffa oraria: 1,00 €; tariffa mattina-pomeriggio (dalle 8 alle 16): 3 €; tariffa pomeriggio-sera (dalle 16 alle 24): 3 €; tariffa giornaliera (dalle 8 alle 24): 5 €. E’ stata istituita infine la sosta riservata ai residenti e affittuari con regolare contratto di locazione registrato, nell’area delimitata dalle vie Torre, Pozzo Giudeo, Scuole e Rando. Per tale ragione sono stati collocati la segnaletica verticale di area pedonale e di fine area pedonale nei punti precedentemente illustrati e i i dissuasori di transito mobili muniti di catarifrangenti limitatamente alle zone interessate e al periodo di vigenza dell’area pedonale. Direzione obbligatoria a destra dalle 18 alle 2 e direzioni consentite destra e sinistra nelle altre fasce orarie alle intersezioni della via Cariddi con la via Palazzo e della via Rando con la via Torre; direzione obbligatoria diritta dalle 18 alle 2 e direzioni consentite diritto e destra nelle altre fasce orarie all’intersezione della via Torre con la via Fortino. Istituito il divieto di sosta con zona rimozione (h 24) in entrambi i lati della via Barresi per agevolare il transito del bus-navetta dell’Atm. Divieto di sosta 0-24 entrambi i lati con rimozione coatta in via Torre; ripristino solo lungo il lato destro nel senso di marcia della via Senatore Francesco Arena.