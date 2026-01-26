Pista ciclabile di via del Vespro, al via i cantieri per il nuovo percorso

Messina. Nuova configurazione dei flussi tra biciclette e pedoni

MESSINA – Il volto di via del Vespro si appresta a cambiare. Il Comune di Messina ha dato il via libera alla prima fase degli interventi per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà piazza Cairoli e la stazione ferroviaria. I lavori, affidati alla società Gruppo Venere s.r.l., si concentreranno nel tratto compreso tra via Natoli e via Ugo Bassi.

Marciapiedi più ampi per ciclisti e pedoni

Il fulcro dell’intervento riguarda la trasformazione dei marciapiedi esistenti. Le opere prevedono l’allargamento e il rifacimento delle superfici pedonali, che verranno adattate per ospitare un percorso promiscuo in grado di far convivere in sicurezza chi si muove a piedi e chi utilizza la bicicletta. Una soluzione studiata per rispondere alle criticità emerse dopo la prima realizzazione, cercando un equilibrio tra le esigenze della mobilità dolce e la necessità di non penalizzare la fruizione dei servizi della zona.

Le tappe del cantiere e la gestione dell’area Asp

La prima tranche di interventi partirà oggi per concludersi, secondo questo primo cronoprogramma, l’11 febbraio. In questa fase si lavorerà sul lato nord della carreggiata, garantendo comunque l’accessibilità e la sicurezza per l’ingresso al poliambulatorio dell’Asp, punto sensibile del tracciato. Nonostante questa ordinanza copra un arco temporale di circa quindici giorni, l’intervento complessivo sui marciapiedi di via del Vespro richiederà tempi più lunghi per completare l’intera revisione del percorso.

Il nuovo assetto della mobilità

Il progetto attuale introduce una variazione significativa rispetto alle ipotesi iniziali: il percorso ciclabile in questa zona sarà strutturato per favorire principalmente la direzione che dal mare risale verso il centro città. Per il momento, il tracciato proveniente da piazza Cairoli si fermerà all’altezza di via Giordano Bruno, in attesa del completamento dei lotti successivi.

