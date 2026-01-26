 Pista ciclabile di via del Vespro, al via i cantieri per il nuovo percorso

Pista ciclabile di via del Vespro, al via i cantieri per il nuovo percorso

Marco Ipsale

Pista ciclabile di via del Vespro, al via i cantieri per il nuovo percorso

lunedì 26 Gennaio 2026 - 07:30

Messina. Nuova configurazione dei flussi tra biciclette e pedoni

MESSINA – Il volto di via del Vespro si appresta a cambiare. Il Comune di Messina ha dato il via libera alla prima fase degli interventi per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà piazza Cairoli e la stazione ferroviaria. I lavori, affidati alla società Gruppo Venere s.r.l., si concentreranno nel tratto compreso tra via Natoli e via Ugo Bassi.

Marciapiedi più ampi per ciclisti e pedoni

Il fulcro dell’intervento riguarda la trasformazione dei marciapiedi esistenti. Le opere prevedono l’allargamento e il rifacimento delle superfici pedonali, che verranno adattate per ospitare un percorso promiscuo in grado di far convivere in sicurezza chi si muove a piedi e chi utilizza la bicicletta. Una soluzione studiata per rispondere alle criticità emerse dopo la prima realizzazione, cercando un equilibrio tra le esigenze della mobilità dolce e la necessità di non penalizzare la fruizione dei servizi della zona.

Le tappe del cantiere e la gestione dell’area Asp

La prima tranche di interventi partirà oggi per concludersi, secondo questo primo cronoprogramma, l’11 febbraio. In questa fase si lavorerà sul lato nord della carreggiata, garantendo comunque l’accessibilità e la sicurezza per l’ingresso al poliambulatorio dell’Asp, punto sensibile del tracciato. Nonostante questa ordinanza copra un arco temporale di circa quindici giorni, l’intervento complessivo sui marciapiedi di via del Vespro richiederà tempi più lunghi per completare l’intera revisione del percorso.

Il nuovo assetto della mobilità

Il progetto attuale introduce una variazione significativa rispetto alle ipotesi iniziali: il percorso ciclabile in questa zona sarà strutturato per favorire principalmente la direzione che dal mare risale verso il centro città. Per il momento, il tracciato proveniente da piazza Cairoli si fermerà all’altezza di via Giordano Bruno, in attesa del completamento dei lotti successivi.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Benedetta in Francia per il trapianto e per le cure: i medici di Messina volano da lei a Nantes
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED