118, lo Snami: "Musumeci smemorato, vuol smantellare il modello Messina"

Sull’emergenza-urgenza la Regione Sicilia ha deciso di “copiare” la Regione Lombardia, siglando un protocollo d’intesa che porterà alla nascita dell’Areus-Seus.

L’intesa non è piaciuta al Comitato Consultivo Asp 5 che ha evidenziato le “pecche” del protocollo (leggi qui) ricordando anche che esiste un Modello Messina che dovrebbe essere esportato. Stessa posizione per il M5S (leggi articolo in home page).

A intervenire adesso è lo SNAMI che sul 118 in questi anni ha portato avanti una serie di battaglie per scongiurarne il depotenziamento.

“Dispiace constatare che il Governatore Musumeci ed il suo Assessore alla Salute, non siano riusciti, in un anno dal proprio insediamento, a confrontarsi sulle tematiche del 118 con i Medici che garantiscono da 20 anni il servizio di emergenza ai cittadini siciliani- si legge nel comunicato- Dispiace inoltre apprendere che il "Modello Messina" non abbia superato la valutazione di questo Governo, probabilmente perché mai esaminato col dovuto riguardo, nonostante gli elogi ricevuti in campagna elettorale e nonostante i riconoscimenti ricevuti a livello nazionale e ministeriale, proprio per il suo impianto basato su una elevato rapporto di ambulanze con medico a bordo, capaci pertanto di garantire le reti tempo dipendenti per l'ictus e l' infarto, unica garanzia di vera assistenza e sopravvivenza del cittadino. Se si pensa di volere progressivamente smantellare questo modello di efficienza ed efficacia, a favore di un più economico "modello Lombardo", noto per essere caratterizzato quasi esclusivamente da ambulanze senza medico a bordo, certamente il Governatore troverà uno scoglio duro da parte non solo di codesto Sindacato, ma di tutta la cittadinanza messinese”.

Lo Snami ricorda infatti come nell’estate 2017 la cittadinanza ha pienamente promosso il "modello Messina", raccogliendo in poche settimane oltre 20.000 firme contro il depotenziamento del 118. Nell’ambito del protocollo inoltre è stata proposta, invece del potenziamento un'ennesima riduzione su Messina di 2 ambulanze con medico a bordo (1 a Mandalari e 1 a Saponara) oltre la chiusura di 5 PTE ( 2 a Messina, 1 a Scaletta, 1 a Torregrotta, 1 a Falcone) senza contestualmente garantire quali saranno i servizi che suppliranno questa improvvisa mancanza di servizi alla cittadinanza a partire da 31/03/2019.

“Molti dubbi infine si dovranno chiarire sulla liceità contrattuale dei nuovi compiti che si vorrebbero affidare al 118 Siciliano e ai propri medici di emergenza. Aspettiamo a questo punto di incontrare l'Assessore Razza ed il Governatore Musumeci che, contrariamente a quanto promesso, dovranno incontrare a giochi fatti i sindacati per le comunicazioni di rito.... come da copione già visto e rivisto”.