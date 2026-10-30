SI-SHUB, a Messina l’innovazione diventa impresa: aperte le candidature per startup siciliane

Le imprese possono presentare domanda entro il 9 novembre

Dopo il finanziamento regionale da 855 mila euro, prende il via la selezione delle imprese che accederanno gratuitamente al programma di accelerazione promosso da Wave e LifeGate Way. Dodici mesi di accompagnamento, consulenze specialistiche e accesso a una rete nazionale di investitori. Domande entro il 9 novembre.

L’avvio delle attività e la chiamata pubblica

Dall’ammissione al finanziamento all’avvio delle attività. Entra nella fase operativa SI-SHUB – Sud Innovation Sicily Hub, il progetto che porterà a Messina un acceleratore d’impresa dedicato alla crescita delle startup innovative siciliane. È ufficialmente aperta la call pubblica per selezionare fino a dieci giovani imprese che potranno beneficiare gratuitamente di un percorso di accelerazione, con l’obiettivo di far crescere imprese innovative già avviate.

Le candidature potranno essere presentate entro il 9 novembre 2026, attraverso il sito www.sudinnovationhub.it.

Il progetto, promosso dall’ATS costituita da Wave S.r.l., società catanese capofila, e LifeGate Way, società benefit del gruppo LifeGate specializzata nell’innovazione sostenibile, è stato ammesso al finanziamento nell’ambito dell’Avviso “Open Innovation Sicilia” della Regione Siciliana, a valere sul PR FESR 2021-2027.

Con un investimento complessivo di 990 mila euro, di cui 855 mila euro di contributo pubblico, SI-SHUB si è classificato al settimo posto tra i sedici progetti ammessi al finanziamento in Sicilia.

Un risultato annunciato lo scorso luglio che oggi si traduce in un’opportunità concreta per le imprese del territorio.

Il programma di accelerazione e i servizi previsti

Le startup selezionate avranno accesso a un programma di accompagnamento che mette a disposizione servizi per un valore superiore a 40 mila euro per ciascuna impresa, interamente coperti dal finanziamento, oltre alla possibilità di beneficiare di ulteriori agevolazioni fino a 31 mila euro per consulenze specialistiche.

Il percorso prevede mentorship individuale, formazione, supporto allo sviluppo del modello di business, definizione delle strategie commerciali, ricerca dei primi clienti e preparazione al confronto con potenziali investitori.

Le imprese saranno inoltre accompagnate nella costruzione di relazioni con il mondo finanziario e imprenditoriale, fino a un evento conclusivo durante il quale potranno presentare i propri progetti a una platea di investitori.

L’obiettivo non è soltanto favorire la nascita di nuove attività economiche, ma contribuire alla crescita di imprese capaci di generare occupazione qualificata, innovazione e ricadute positive sul territorio.

La sinergia con il territorio e la partnership con LifeGate Way

SI-SHUB nasce anche grazie al percorso di relazioni e collaborazioni sviluppato nel tempo, anche attraverso iniziative come il Sud Innovation Summit, sostenuto dal Comune di Messina, che hanno contribuito a favorire il confronto tra il territorio, il mondo dell’innovazione, le imprese e gli operatori del settore a livello nazionale.

Proprio in questo contesto è maturata la partnership con LifeGate Way, realtà che fa parte anche del raggruppamento che gestisce lo SmartCityLab di Milano.

Una collaborazione che punta a invertire una dinamica spesso penalizzante per le giovani imprese del Mezzogiorno: non saranno necessariamente le startup a dover lasciare il proprio territorio per cercare competenze, relazioni e opportunità di investimento, ma sarà una rete nazionale dell’innovazione a mettere le proprie risorse a disposizione delle imprese siciliane.

«Con l’apertura delle candidature entriamo nella fase più importante del progetto: quella in cui le opportunità diventano accessibili alle imprese», dichiara Stefano Alexander Martini, Senior Project & Deal Flow Manager di LifeGate Way. «SI-SHUB nasce dalla convinzione che in Sicilia esistano idee, talenti e capacità imprenditoriali che possono esprimere ancora di più il proprio potenziale attraverso nuove opportunità, strumenti e connessioni strategiche. Il percorso costruito a Messina attorno al Sud Innovation Summit ci ha permesso di incontrate un ecosistema dinamico, nel quale abbiamo scelto di investire le nostre competenze e relazioni. Adesso vogliamo accompagnare le startup che parteciperanno in un percorso concreto di crescita, aiutandole a sviluppare il proprio mercato e a confrontarsi con investitori e grandi aziende. Il valore di questa iniziativa sta anche nel portare queste opportunità direttamente sul territorio, creando le condizioni perché le imprese possano crescere dove sono nate».

Destinatari e requisiti di partecipazione

Il programma si rivolge a imprese innovative costituite da meno di cinque anni, con sede legale o operativa in Sicilia, attive nei settori individuati dalla Strategia regionale di Specializzazione Intelligente, tra cui economia del mare, agroalimentare, energia, scienze della vita, turismo, ambiente e città intelligenti.

Particolare attenzione sarà riservata alla capacità dei progetti imprenditoriali di coniugare sostenibilità economica, innovazione e impatto positivo sul territorio e sull’ambiente, in linea con l’esperienza maturata da LifeGate Way nell’accompagnamento di startup orientate ai principi Esg.

La selezione delle imprese avverrà attraverso una procedura pubblica, sulla base della valutazione delle candidature.

Candidature aperte fino al 9 novembre

La call è rivolta alle startup di tutta la Sicilia. La partecipazione è gratuita e le domande devono essere presentate online attraverso il sito www.sudinnovationhub.it entro il 9 novembre 2026.

Con l’avvio della selezione, SI-SHUB compie così il primo passo operativo di un progetto che punta a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione siciliano, valorizzando il ruolo di Messina come luogo di incontro tra imprese, competenze e investimenti.