Arisa in concerto a Milazzo. Un bagno di folla per la cantante

La Marina Garibaldi di Milazzo gremita di persone, accorse ad ascoltare il concerto della cantante Arisa che ha chiuso il mese di agosto

MILAZZO – La città del Capo torna ad accogliere visitatori da tutto il territorio, in occasione del concerto di Arisa dello scorso 31 agosto. Un vero e proprio bagno di folla per la cantante, che si è esibita sulla Marina Garibaldi all’ombra della ruota panoramica posizionata nella zona pedonale.

Un evento di successo, come commentato dallo stesso sindaco Pippo Midili che ha voluto rivolgere il proprio ringraziamento all’intera macchina organizzativa: «Il mio grazie a tutto il personale del Comune -ha dichiarato- alla Protezione civile comunale, alle Forze dell’ ordine, alla Croce Rossa, alle Associazioni di volontariato, al personale delle aziende che operano nella raccolta rifiuti e nella pulizia spiagge che in questi giorni ed in questa estate hanno lavorato in silenzio per regalarci serate indimenticabili.Le sinergie positive danno sempre ottimi risultati. Milazzo cresce in meglio anche per questo».

Il concerto si è svolto in concomitanza con i festeggiamenti in onore di Santo Stefano, patrono della città, per il quale ogni anno si tengono manifestazioni culturali e religiose della durata di diversi giorni.